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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook yardıma ihtiyacı olanlar ile yardımseverleri buluşturuyor

    Facebook'a eklenen Topluluk Yardımı özelliği sayesinde mahallenizdeki veya çevrenizdeki kişilerden yardım talebinde bulunabilir, yardımı ihtiyacı olanlarla iletişime geçebilirsiniz.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook yardıma ihtiyacı olanlar ile yardımseverleri buluşturuyor
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    Facebook’a yeni bir özellik eklendi. Topluluk Yardımı isimli bu özellik sayesinde yardım severler ile yardım ihtiyacı olanlar Facebook üzerinden iletişime geçebiliyor.

    Topluluk Yardımı linki

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    Topluluk Yardımı sayfasında paylaşım yapmak için 2 buton bulunuyor: “Yardım İste” ve “Yardım Teklif Et”. Örneğin bir kullanıcı erzak ihtiyacım var diyerek paylaşım yapabiliyor. Koli temin etmek isteyen kişiler “Mesaj Gönder” butonuna basarak kişiyle iletişime geçiyor. Gönderileri kilometreye göre filtreleyerek görüntüleyebilmek mümkün. Bu sayede örneğin mahallenizdeki yardıma muhtaç kişilere yardım ulaştırabileceksiniz.

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    İnsanların yaşlı komşuları için market alışverişi yapmak, ihtiyacı olanlara yemek dağıtmak ya da bağış kampanyalarına katılmak gibi yardımlarda bulunabileceği “Topluluk Yardımı”na, facebook.com/covidsupport adresi üzerinden ya da Facebook’un geçtiğimiz günlerde Türkiye’de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede kullanıma sunduğu“ Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi”nden erişilebilecek.

    Facebook’un, insanların doğal afetler sonrasında ihtiyaç duydukları yardıma ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ilk olarak 2016 yılında Kriz Yardım Merkezi bünyesinde hayata geçirdiği “Topluluk Yardımı”, insanları harekete geçmeye ve acil ihtiyaçları için yardım almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGhost12 2 sa.
    Bu milletin çilesi bitmez.



    Milleti bu halde bırakanların suçu.
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    yakupyasar1 3 sa. yeni yorumcu
    çok güzel bir şey olacak o zaman. Ama kimlikleri gizli tutmak gerekir
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