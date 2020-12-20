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    Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

    Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu
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    Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.                 

    İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs varyanti sebebiyle uçuşlar geçici olarak durdurulmakla birlikte Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasında bulundu.

    Koronavirüs varyantı

    Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu
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    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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    "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

    Ayrıca yapılan açıklamalarda yolda olan yolculara da havaalanına indiklerinde test yapılacağı ve yolculara karantina uygulanacağı belirtiliyor.

    Türk Hava Yolları'ndan açıklama

    Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

    Sağlık Bakanlığı'nın, dört ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulması kararına ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

    "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."

    Bugün açıklanan koronavirüs mutasyonu hakkındaki haberimize ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"



    https://www.donanimhaber.com/ingiltere-de-yeni-koronavirus-varyanti-tespit-edildi--128095 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    galaxyg (Yağız ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evrime inanmayan mağara adamları şokta
    2 Yanıt Yanıtla +37
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    ProfXavier (Emre Taner) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2020'yi mumla arayacağız!

    z*kmeseler bari !
    Yanıtla +31
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    Bloodin 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dostlar bu virüs akciğerde iltihapa yol açarak ağırlaşıyor ve öldürüyor. D vitamininin anti inflamatuar (iltihap önleyici) etkisi zaten yıllardır biliniyor. Yapılan araştırmalar ve yayınlanan makaleler D vitamini depoları dolu olarak yakalananlarda hastalığın ağır geçmesi ve öldürmesi oranının 10 kata kadar (10"da 1 oranına kadar) düştüğünü kanıtlıyor. Bu tam tersi şekilde D vitamini eksikliği ile hastalığa yakalananlarda hastalığın ağırlaşması ve öldürmesi ihtimalinin 10 kat artması demek. Güneşe çıkamadığımız bugünlerde D vitamini depolarımız boş. Eczanelerden D vitamini takviyeleri alarak bu eksikliğimizi giderebiliriz.



    Unutmayalım ki hastalığa yakalandıktan sonra D vitamini almak hiçbir işe yaramıyor. Ayrıca D vitamini hastalığın bize bulaşma riskini de azaltmıyor. Bu yüzden zaten D vitamini alıyorum diye maskenizi sakın çıkarmayın. D vitamininin hastalığa karşı tek işlevi akciğer iltihabını önleyerek hastalığın hafif geçmesine yardımcı olması. Bu da asla kesin hafif geçecek anlamına gelmiyor ama çok güçlü etkileri olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmış durumda.





    Kaynaklar:



    https://www.researchgate.net/publication/342347125_Role_of_vitamin_D_in_preventing_of_COVID-19_infection_progression_and_severity



    https://www.researchgate.net/publication/340409592_Evidence_that_Vitamin_D_Supplementation_Could_Reduce_Risk_of_Influenza_and_COVID-19_Infections_and_Deaths



    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/pdf&ved=2ahUKEwj02smj2t3tAhWSDewKHWgeDAUQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw0bERegssaqGfx2DWB19a4T



    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30602-9/pdf&ved=2ahUKEwj02smj2t3tAhWSDewKHWgeDAUQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw2y1K3DOK7a9BwAbOxAymmA



    https://clinicalmolecularallergy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12948-020-00139-0



    Daha google'a "Vitamin D Coronavirus PDF" yazarak daha fazla bilimsel araştırmaya da rastlayabilirsiniz. İşin ilgi çekici kısmı bu kadar araştırma ve kanıt varken halen daha tüm dünyaya D vitamini alın çağrısı yapılmamış olması. Belki de duyulmasını istemiyorlar. Aman diyeyim siz siz olun, eğer yeterince güneşe çıkmıyorsanız ya da ten renginiz çok koyuysa D vitamini takviyesi almayı unutmayın (koyu ten rengi D vitamini üretimini yavaşlatır). Ayrıca sadece eczanelerden ilaç takviyesi olarak alın. Dışarda satılan ürünlere ne kadar güvenileceği tartışılır. Elbette doğru söyleyen farklı firmalar da vardır ama eczanelerdeki ilaç şeklinde D vitamini takviyeleri hem kesin güvenilirlikte, hem de daha ucuza daha yüksek D vitamini veriyorlar.
    Dostlar bu virüs akciğerde iltihapa yol açarak ağırlaşıyor ve öldürüyor. D vitamininin anti inflamatuar (iltihap önleyici) etkisi zaten yıllardır biliniyor. Yap...
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    başlıkta sanki diğer ülkeler durdurmuş gibi anlam çıkmıyor mu? ama içerikte biz durdurmuşuz deniyor.
    Herneyse salgınla mücadeleye devam
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ha bu arada Danimarka şu 15 milyon vizonu toprağa gömen ülke değil mi?
    Tesadüf mü sizce bu?
    Avustralya ve deve katliamı geldi aklıma birden.
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    chemsul 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu mutasyona bizim çinden gelecek aşılar işe yarayacak mı? Daha doğrusu tüm aşılar ne olacak
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    mcebi001 (murat çebi) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllamı yapıyorlar bu işi... bi türk pek tabi seke seke ülkeye giriş yapabilir ...bu nasıl bir mantık anlamak mümkün değil ya,tümden kapanmalı hemde bu akşam !!!
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    monacomen 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlık hatalı ve yanlış olmuş. "Dört ülkeden Türkiye'ye" değil "Türkiye'den dört ülkeye uçuşlar durduruldu" olacak. Böyle yazınca sanki bu dört ülke Türkiye ile olan uçuşları kaldırmışlar gibi algılanıyor...
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    ankserum 20 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    O da olmadı. Türkiye 4 ülke uçuşlarını yasakladı demesi gerekir. senin dediğinde sanki gidiş yasaklandı gelişte sorun yok gibi
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    darkmoon34 (ercan yardak) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu iş en sonunda zombi virüsüne dönüşürse hiç şaşırmam..



    Virüs beyne yerleşmeye sinir algı bölgelerini bloke etmeye başladı derlerse hiç şaşırmam..
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    la evrim dediğin şey anca proteyin zinciri yapabilen canlı yapılarda ortama göre havada civa varsa civa ya karşı dayanıklı ara protein zinciri eklemesine mi siz evrim diyonuz !?
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    rasterx 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coronavirus mutasyona uğradı,yersen.
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    Yusif Bagisov 23 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeni yıl alışverişi yapacaklara önemli uyarı







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    cemsinan (sinan akçay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Evrim yokh!
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