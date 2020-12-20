Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs varyanti sebebiyle uçuşlar geçici olarak durdurulmakla birlikte Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs varyantı
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:İlginizi Çekebilir Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
Ayrıca yapılan açıklamalarda yolda olan yolculara da havaalanına indiklerinde test yapılacağı ve yolculara karantina uygulanacağı belirtiliyor.
Türk Hava Yolları'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'nın, dört ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulması kararına ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."
Bugün açıklanan koronavirüs mutasyonu hakkındaki haberimize ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"
https://www.donanimhaber.com/ingiltere-de-yeni-koronavirus-varyanti-tespit-edildi--128095 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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z*kmeseler bari !
Unutmayalım ki hastalığa yakalandıktan sonra D vitamini almak hiçbir işe yaramıyor. Ayrıca D vitamini hastalığın bize bulaşma riskini de azaltmıyor. Bu yüzden zaten D vitamini alıyorum diye maskenizi sakın çıkarmayın. D vitamininin hastalığa karşı tek işlevi akciğer iltihabını önleyerek hastalığın hafif geçmesine yardımcı olması. Bu da asla kesin hafif geçecek anlamına gelmiyor ama çok güçlü etkileri olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmış durumda.
Kaynaklar:
https://www.researchgate.net/publication/342347125_Role_of_vitamin_D_in_preventing_of_COVID-19_infection_progression_and_severity
https://www.researchgate.net/publication/340409592_Evidence_that_Vitamin_D_Supplementation_Could_Reduce_Risk_of_Influenza_and_COVID-19_Infections_and_Deaths
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/pdf&ved=2ahUKEwj02smj2t3tAhWSDewKHWgeDAUQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw0bERegssaqGfx2DWB19a4T
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30602-9/pdf&ved=2ahUKEwj02smj2t3tAhWSDewKHWgeDAUQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw2y1K3DOK7a9BwAbOxAymmA
https://clinicalmolecularallergy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12948-020-00139-0
Daha google'a "Vitamin D Coronavirus PDF" yazarak daha fazla bilimsel araştırmaya da rastlayabilirsiniz. İşin ilgi çekici kısmı bu kadar araştırma ve kanıt varken halen daha tüm dünyaya D vitamini alın çağrısı yapılmamış olması. Belki de duyulmasını istemiyorlar. Aman diyeyim siz siz olun, eğer yeterince güneşe çıkmıyorsanız ya da ten renginiz çok koyuysa D vitamini takviyesi almayı unutmayın (koyu ten rengi D vitamini üretimini yavaşlatır). Ayrıca sadece eczanelerden ilaç takviyesi olarak alın. Dışarda satılan ürünlere ne kadar güvenileceği tartışılır. Elbette doğru söyleyen farklı firmalar da vardır ama eczanelerdeki ilaç şeklinde D vitamini takviyeleri hem kesin güvenilirlikte, hem de daha ucuza daha yüksek D vitamini veriyorlar.