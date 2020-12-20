Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

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Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs varyanti sebebiyle uçuşlar geçici olarak durdurulmakla birlikte Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs varyantı

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Ayrıca yapılan açıklamalarda yolda olan yolculara da havaalanına indiklerinde test yapılacağı ve yolculara karantina uygulanacağı belirtiliyor.

Türk Hava Yolları'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın, dört ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulması kararına ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."

Bugün açıklanan koronavirüs mutasyonu hakkındaki haberimize ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"

https://www.donanimhaber.com/ingiltere-de-yeni-koronavirus-varyanti-tespit-edildi--128095

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