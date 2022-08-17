E-Devlet artık mobil internet kotanızdan harcamayacak

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet artık kotadan yemeyecek. Üç operatörle yapılan anlaşma ile birlikte e-Devlet’teki mobil veri kullanımlarınız internet kotanızı tüketmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre kotasız e-Devlet dönemi başladı. Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet web sitesinde ve e-Devlet mobil uygulamasındaki kullanımlarınız artık mobil internet kotanızı harcamayacak.

Kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti

2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet’te bugün 886 kuruma ait 6 bin 676 dijital hizmet bulunuyor. E-Devlet’e kayıtlı kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti.

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