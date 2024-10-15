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    Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti teklifi 2025 yılına ertelendi

    Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı. Bu kesinti ile savunma sanayisinin desteklenmesi hedefleniyordu.
    Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti 2025 yılına ertelendi Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Desteleme Fonu’na (SSDF) destek için 100 bin lira ve üstünde limiti bulunan kredi kartlarına getirilmek istenen 750 liralık kesinti teklifi dahil olmak üzere yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kredi kartı düzenlemesini de içeren savunma sanayii torba yasa teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi.

    750 TL’lik kesinti 2025’e kaldı

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu.

    Güler, şu ifadeleri kullandı:

    "Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar, Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz bu arada 2025 bütçesini ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri daha detaylı inceleyerek, onları bütçe sonrası dönemde inceleyeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. İnşallah aralık sonu itibarıyla bütçe tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz."

    Bu kapsamda ilgili teklif, 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada düzenleme hakkında “Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil." ifadelerini kullanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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