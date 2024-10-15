Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti teklifi 2025 yılına ertelendi

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Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Desteleme Fonu’na (SSDF) destek için 100 bin lira ve üstünde limiti bulunan kredi kartlarına getirilmek istenen 750 liralık kesinti teklifi dahil olmak üzere yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kredi kartı düzenlemesini de içeren savunma sanayii torba yasa teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi.

750 TL’lik kesinti 2025’e kaldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar, Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz bu arada 2025 bütçesini ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri daha detaylı inceleyerek, onları bütçe sonrası dönemde inceleyeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. İnşallah aralık sonu itibarıyla bütçe tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz."

Bu kapsamda ilgili teklif, 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek.

Mehmet Şimşek: 750 TL’lik pay ile Çelik Kubbe inşa edilecek 8 sa. önce eklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada düzenleme hakkında “Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti 2025 yılına ertelendi