Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti teklifi 2025 yılına ertelendi

750 TL’lik kesinti 2025’e kaldı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu.
Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar, Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz bu arada 2025 bütçesini ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri daha detaylı inceleyerek, onları bütçe sonrası dönemde inceleyeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. İnşallah aralık sonu itibarıyla bütçe tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz."
Bu kapsamda ilgili teklif, 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada düzenleme hakkında “Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil." ifadelerini kullanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.