Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto kredi şirketi Genesis iflas başvurusu yaptı

    Üç milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen kripto kredi şirketi Genesis, iflas koruma başvurusu yaptı.                                                                  
    Oy Ver
    Kripto kredi şirketi Genesis iflas başvurusu yaptı Tam Boyutta Gör
    Kripto para birimi kredi kuruluşu Genesis Global Capital’in ana şirketi Genesis Global, 2022’nin en büyük iki sektör çöküşünden sonra Bölüm 11 iflas koruması için başvurdu. Genesis Global ve yan kuruluşları Genesis ve Genesis Global Capital iflas mahkemesine üç gönüllü dilekçe verdi.

    FTX krizi başlayan süreçler, birçok şirketin iflas etmesine yol açtı. Özellikle ön plana çıkan kurumsal devler, yaşadıkları likidite sorunlarıyla gündemde yer edindi. Son olarak Digital Currency Group‘un alt şirketi olan Genesis de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.

    3 milyar dolar borcu var

    Kripto ticaret platformu, 3 milyardan fazla borç yükünü ve 100 binden fazla alacaklısını karşılayamadı.

    Aylar önce para çekme işlemlerini durduran platform, ayakta kalmayı başaramadı. DCG, alt şirketini kurtarabilmek için CoinDesk‘in de satışını masaya koymuştu. Ancak borç yükümlülüklerini karşılayamayan şirket, 3 milyar dolarlık borç ile iflas başvurusunu bildirdi.

    Aktarılanlara göre, kripto para borsası Gemini’nin kurucusu olan Winkleboss gibi alacaklıların, iflas başvurusu kapsamında ödemeler için birkaç yıllık süre tanıyacak. Bununla birlikte bekleme karşılığında alacaklılar, Genesis’in ana şirketi olan Digital Currency Group’da nakit ödemeler ve hisse alacaklar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız