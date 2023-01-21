Kripto kredi şirketi Genesis iflas başvurusu yaptı

FTX krizi başlayan süreçler, birçok şirketin iflas etmesine yol açtı. Özellikle ön plana çıkan kurumsal devler, yaşadıkları likidite sorunlarıyla gündemde yer edindi. Son olarak Digital Currency Group‘un alt şirketi olan Genesis de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.
3 milyar dolar borcu var
Kripto ticaret platformu, 3 milyardan fazla borç yükünü ve 100 binden fazla alacaklısını karşılayamadı.
Aylar önce para çekme işlemlerini durduran platform, ayakta kalmayı başaramadı. DCG, alt şirketini kurtarabilmek için CoinDesk‘in de satışını masaya koymuştu. Ancak borç yükümlülüklerini karşılayamayan şirket, 3 milyar dolarlık borç ile iflas başvurusunu bildirdi.
Aktarılanlara göre, kripto para borsası Gemini’nin kurucusu olan Winkleboss gibi alacaklıların, iflas başvurusu kapsamında ödemeler için birkaç yıllık süre tanıyacak. Bununla birlikte bekleme karşılığında alacaklılar, Genesis’in ana şirketi olan Digital Currency Group’da nakit ödemeler ve hisse alacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....