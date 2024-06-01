Bitcoin borsası saldırıya uğradı, 305 milyon dolar çalındı

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda kripto para platformlarında yaşanan dolandırıcılık ve siber saldırılar rekor seviyeye ulaştı. 2024 yılının ortalarına geldiğimiz bugünlerde saldırıların hızının kesilmeyeceğini anlayabiliyoruz. Bugün yeni bir saldırı haberi geldi

Dev kripto para soygunu

Japon kripto para madenci grubuna ait DMM borsasının akşam saatlerinde saldırıya uğradığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Saldırganlar özel anahtarları ele geçirerek cüzdanları boşalttı ve 305 milyon dolarlık Bitcoin harici cüzdanlara taşındı.

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Bu yılın en büyük saldırısı olarak tanımlanan soygunun ardından borsada para çekimleri donduruldu. Borsa yönetimi grup şirketlerinin de katkısıyla gerekli adımları atacaklarını ve mağduriyet yaşanmayacağını belirtti. Çalınan varlıkların satılacağı endişesiyle Bitcoin fiyatı 67 bin dolar altına kadar sarktı.

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