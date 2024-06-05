Türkiye’de Tesla satışları dibi gördü, TOGG 400’e katladı

Tesla satışları dibe vurdu
Ne var ki 2024 yılı Tesla’ya uğurlu gelmedi. TOGG üretiminin dengelenmesi ve Çinli rakipler nedeniyle Tesla markasına ilgi düştü. Geçen yıl sonlarında aylık 500 adedin altına düşen satışlar Mayıs ayında dibe vurdu. Ucuz Model Y versiyonuna rağmen Mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı yapıldı. ODMD verilerine göre 2024 yılında sadece 412 adet Tesla satışı oldu. TOGG ise sadece Mayıs ayında 4140 adet satış yaptı.
Türkiye pazarında aşırı bir şekilde düşen Tesla satışları globalde de pek iç açıcı değil. İndirimlere rağmen beklentileri karşılayamayan Tesla’da işten çıkarmalar da başladı. Pek çok analiz uzmanı Elon Musk’ın liderliğini sorgulamaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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