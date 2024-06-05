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    Anlık Bildirim

    Türkiye’de Tesla satışları dibi gördü, TOGG 400’e katladı

    Bir dönem ülkemizde belirli bir sürede satılan en fazla araç rekorunu kıran Tesla bugün adeta sinek avlıyor. Mayıs ayında TOGG satışları Tesla satışlarını 400’e katladı.
    Tesla Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl ilk kez Türkiye pazarına adım atan Tesla markası görkemli bir açılış yapmıştı. Mayıs ayında ilk müşterisine teslim edilen Tesla, büyük bir ilgi görürken Eylül ayında aylık 4700 satış gibi etkileyici bir rakama imza atmıştı. 2023 yılında 12150 adet satış yapan Tesla, global çapta da rekor kırmıştı.

    Tesla satışları dibe vurdu

    Ne var ki 2024 yılı Tesla’ya uğurlu gelmedi. TOGG üretiminin dengelenmesi ve Çinli rakipler nedeniyle Tesla markasına ilgi düştü. Geçen yıl sonlarında aylık 500 adedin altına düşen satışlar Mayıs ayında dibe vurdu. Ucuz Model Y versiyonuna rağmen Mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı yapıldı. ODMD verilerine göre 2024 yılında sadece 412 adet Tesla satışı oldu. TOGG ise sadece Mayıs ayında 4140 adet satış yaptı.

    Türkiye pazarında aşırı bir şekilde düşen Tesla satışları globalde de pek iç açıcı değil. İndirimlere rağmen beklentileri karşılayamayan Tesla’da işten çıkarmalar da başladı. Pek çok analiz uzmanı Elon Musk’ın liderliğini sorgulamaya başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    10998 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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