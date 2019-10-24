Popüler web tarayıcısından kripto atağı: Bitcoin ödemeleri ve Tron desteği

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Duyuruya göre, Opera’nın Android kripto cüzdanı geliştirildi.

“Ethereum (ETH) için mevcut desteğimize ek olarak, sürüm 54, dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) için destek sunuyor. Artık cüzdanınıza bir Bitcoin kartı eklemeyi seçerek internet üzerinden para göndermeyi ve almayı tercih edebilirsiniz.”

Ayrıca Bkz. "Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın"

Kullanıcılar, cüzdanlara bir Bitcoin kartı ekleyerek, kripto gönderip almaya başlayabilir, bu tür ödeme seçeneklerini destekleyen satıcılara çevrim içi ödeme yapabilir, cüzdandan cüzdana para gönderebilir ve DAppler ile etkileşime girebilir.

Android için yeni Opera, EOS ve Ethereum'un yanı sıra en büyük DApp ekosistemlerinden biri olan Tron DApplere de destek ekledi.

Kripto cüzdanına sahip ilk büyük tarayıcı olan Opera, genel kullanım için basit bir kullanıcı deneyimi yaratmaya odaklanmıştır. Cüzdan, ek PIN kodlarına veya şifrelerine ihtiyaç duymadan blockchainde işlem yapmalarını sağlayan Android'in güvenli sistem kilidini kullanıyor.

Yıllardır süren hangi web tarayıcının daha hızlı, işlevsel ve güvenli olduğu tartışmalara, Opera yeni bir parametre kazandırmış gibi gözüküyor.

https://dailyhodl.com/2019/10/23/popular-web-browser-goes-full-crypto-adds-bitcoin-btc-payments-and-support-for-tron-trx/