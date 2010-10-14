Küçük Ama Çok Etkili: Fiat 500 0.9 Turbo!

İnanılmaz ama gerçek. Motor teknolojileri konusunda inanılmaz bir gelişim kaydeden ve çok başarılı motorlara sahip İtalyan markası Fiat, retro tasarımlı 500 modeli için sadece 0.9 litre hacminde, 2 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motor geliştirdi. Şimdilik sadece Fiat 500'de görev alan bu motorun daha güçlü versiyonlarının diğer Fiat motorlarına da entegre edileceği düşünülüyor.

Bu ufak hacimli turbo motor Fiat'ın devrimsel MultiAir teknolojisinden payını almış. Bu sayede markanın diğer motorlarından olan 1.2 litrelik motordan %23 daha performanslı ve en önemlisi de 1.4 litrelik Fiat motorlarına göre tam tamına %30 daha az benzin harcıyor! 85 beygir güç ve 1900 devir/dakikadan itibaren 145 NM tork üretebilen bu iddialı motorla donatılan Fiat 500'ler 0-96 kilometre/saat hızlanmalarını 11 saniyenin altında tamamlayıp maksimum 173 kilometre/saat hıza ulaşabiliyorlar. Yakıt tüketim değerleri de çok etkileyici olan motor 100 kilometrede sadece 4.1 litre benzinle yetiniyor.

Bu küçük hacmiyle atmosferik 1.4 litrelik motorlara yakın güç değerini, yine atmosferik 1.6 litrelik motorlara yakın tork değerini sağlayabilen bu TwinAir motorlu Fiat 500'lerin satışına çok yakında başlanacağı belirtiliyor.