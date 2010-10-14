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Küçük Ama Çok Etkili: Fiat 500 0.9 Turbo!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
48
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Küçük Ama Çok Etkili: Fiat 500 0.9 Turbo!
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İnanılmaz ama gerçek. Motor teknolojileri konusunda inanılmaz bir gelişim kaydeden ve çok başarılı motorlara sahip İtalyan markası Fiat, retro tasarımlı 500 modeli için sadece 0.9 litre hacminde, 2 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motor geliştirdi. Şimdilik sadece Fiat 500'de görev alan bu motorun daha güçlü versiyonlarının diğer Fiat motorlarına da entegre edileceği düşünülüyor.

Küçük Ama Çok Etkili: Fiat 500 0.9 Turbo!
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Bu ufak hacimli turbo motor Fiat'ın devrimsel MultiAir teknolojisinden payını almış. Bu sayede markanın diğer motorlarından olan 1.2 litrelik motordan %23 daha performanslı ve en önemlisi de 1.4 litrelik Fiat motorlarına göre tam tamına %30 daha az benzin harcıyor! 85 beygir güç ve 1900 devir/dakikadan itibaren 145 NM tork üretebilen bu iddialı motorla donatılan Fiat 500'ler 0-96 kilometre/saat hızlanmalarını 11 saniyenin altında tamamlayıp maksimum 173 kilometre/saat hıza ulaşabiliyorlar. Yakıt tüketim değerleri de çok etkileyici olan motor 100 kilometrede sadece 4.1 litre benzinle yetiniyor.

Bu küçük hacmiyle atmosferik 1.4 litrelik motorlara yakın güç değerini, yine atmosferik 1.6 litrelik motorlara yakın tork değerini sağlayabilen bu TwinAir motorlu Fiat 500'lerin satışına çok yakında başlanacağı belirtiliyor.


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EyezBerg 8 yıl
hort! yok ole bi motor tr ye gelmedi
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DH Misafiri 8 yıl
veyron 8 deıl 16.4 lıtre hacmınde.16 sılındir 8lıtre anlamsız

saçmalamalamayalım lütfenbugattinin motoru 8 litre.
16.4 motoru düşünemiyorum
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Prestor 8 yıl
bu arabaya 5 tane cam yarmasi soksak nasil kalkar acaba
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DX4850 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

veyron 8 deıl 16.4 lıtre hacmınde.16 sılındir 8lıtre anlamsız







saçmalamalamayalım lütfenbugattinin motoru 8 litre.



16.4 motoru düşünemiyorum









1 sene önce tam tersini söylemişsin




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011235813 9 yıl
0.9 litre motor hacminin 85 hp üretmesi hoşuma gitti. bunu 10 kat büyütüp 850 beygirlik motor yaparsın aga. benzini de 41 lt içer artık :D
fiat 500 'ü ilk romada görmüştüm,hayran kalmıştım. fiat'ın bu modeli yeniden çıkaracağını biliyodum ama sokakta bi anda burun buruna gelmek acayip olmuştu.
bu arada fiat ne zamandan beri üstün motorlar üretiyomuş o kısmı pek çözemedim..
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bortecinenumu 9 yıl
Aracın teknik özellikleri çok güzel.
Ve orjinal bir sınıfta.
Ama bu araba kibrit kutusu gibi olunca otobanda 170 km,sa ulaşınca
yere sürtünmeden dolayı alevlenip parlayacak gibi geldi bana :)
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sotoxs 9 yıl
manzara güzelmiş
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genie1 9 yıl
Türkiye'de fiat 500 tutmaz ama avrupa'da böyle küçük arabalar seviliyor.

O bir yana, motor başarılı. Bu arada Passat'a 102 beygir 150 nm tork motorun takılmasını garipsemeyen halkımız 85 beygir bu 145 nm bu motora laf etmemeli...

Neyse zamanla hikmeti anlaşılır.

Bravo türü bir arabaya takılırsa ben almayı düşünürüm...
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DH Misafiri 9 yıl
Fiat şu anda Avrupanın en düşük ortalama Co2 salınım değerine sahip otomobil firması (127,9gr/km). Tabi bunda orta ve üst sınıfa hitab etmemesi en büyük etken. Ufak modeller, ufak motorlar sayesinde çevreci görünerek bu eksikliği tam anlamıyla kapamak mümkün değil bence. En azından D sınıfına ilgi çekici bir model eekleseler fena olmaz.
1.4, 1.6 motorlar B ve C sınıflarına yeterli geliyor zaten. 1.2 turbo beklerken 0.9lt çift silindirli motor gayet ilginç oldu. Performans değerleri punto evoya da yeter gibi görünüyor. Vergi avantajı fiyatlara ne kadar yansır acaba?
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hsyn2802 9 yıl
bakıyorumda herkes uzman olmuş. sade şekilde 4 işlem iyi yapıyorlar fakat mekanikte sade şekilde 4 işlem kullanılmadığının farkında değillerki basitçe hesaplamalı yorumlarda bulunulmuş. Hesap yapan arkadaşlara tavsiyem ilk önce cc hesaplamasında nelerin baz alındığını hesaplamalarda nelerin kullanıldığı vede her firman kendi teknolojilerinde hesaplamalara neler katıdığın farkında olmaları. Eğer bilmiyorsanız yorum yapmıyacaksanız. bak ben hesaplama yorumu yapmıyorum. O araç, yapanların akılarında oluşan fikirlerin ürünü vede şu konuda sizlere katılıyorum çok pahalı.
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Lazarotti 9 yıl
Teknik veriler güzel.Şehir içi gayet uygun bir araç.

Yakın da motorlar sadece turbodan oluşcak.

Turbo barına göre vergi sistemi (;
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meta80 9 yıl
co2 salınımı avrupada en önemli özelliklerden biri mercedes dahi şu motoru yaptık co2 salınımı azaldı
vs şeklinde reklam yapıyor
bu aracın fiyatını aşağı çekmedikçe satışı artmayacaktır
yani öyle bir izlenim var ki kimse almıyor sanırım
(retro ve sevimli tasarım ancak pahalı )
satın palio fiyatına alan alsın

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Coşkun 9 yıl

Lazarotti

Teknik veriler güzel.Şehir içi gayet uygun bir araç.

Yakın da motorlar sadece turbodan oluşcak.

Turbo barına göre vergi sistemi (;





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s_demirci_53 9 yıl
citroen c4 bile daha az yakıt tüketimi ile reklam yapıyor. hem çift silindir hemde 900 cc ama su gibi içiyor...
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DH Misafiri 9 yıl
veyron 8 deıl 16.4 lıtre hacmınde.16 sılındir 8lıtre anlamsız.
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Batuist 9 yıl
güzel işler çıkarıyor olsada bu isim bana hep itici geliyor..
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Jeandan 9 yıl
Bertuğ, 500cc 2 silindirli motosiklet motoruna turbo takacağım demiştim ya. Takılmışı var artık



Buna benzer bir motor daha var, gerçi 4 silindirli ama hacmi garip. Adı Daihatsu copen

659cc büyüklüğünde 4 silindirli bir nevi motorsiklet motorundan bozma bir motora sahip
. Turbolu ve 68hp gücünde 110nm de tork'a sahip. Copen'in 830kg olmasından ötürü, aracı 11 saniye civarında 100e çıkarabiliyor ancak son hızı 145. 5 ileri manuel, 4 ileri otomatik şanzımana sahip. Bir de video ekleyeyim


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