Küçük Ama Çok Etkili: Fiat 500 0.9 Turbo!

İnanılmaz ama gerçek. Motor teknolojileri konusunda inanılmaz bir gelişim kaydeden ve çok başarılı motorlara sahip İtalyan markası Fiat, retro tasarımlı 500 modeli için sadece 0.9 litre hacminde, 2 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motor geliştirdi. Şimdilik sadece Fiat 500'de görev alan bu motorun daha güçlü versiyonlarının diğer Fiat motorlarına da entegre edileceği düşünülüyor.
Bu ufak hacimli turbo motor Fiat'ın devrimsel MultiAir teknolojisinden payını almış. Bu sayede markanın diğer motorlarından olan 1.2 litrelik motordan %23 daha performanslı ve en önemlisi de 1.4 litrelik Fiat motorlarına göre tam tamına %30 daha az benzin harcıyor! 85 beygir güç ve 1900 devir/dakikadan itibaren 145 NM tork üretebilen bu iddialı motorla donatılan Fiat 500'ler 0-96 kilometre/saat hızlanmalarını 11 saniyenin altında tamamlayıp maksimum 173 kilometre/saat hıza ulaşabiliyorlar. Yakıt tüketim değerleri de çok etkileyici olan motor 100 kilometrede sadece 4.1 litre benzinle yetiniyor.
Bu küçük hacmiyle atmosferik 1.4 litrelik motorlara yakın güç değerini, yine atmosferik 1.6 litrelik motorlara yakın tork değerini sağlayabilen bu TwinAir motorlu Fiat 500'lerin satışına çok yakında başlanacağı belirtiliyor.
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saçmalamalamayalım lütfenbugattinin motoru 8 litre.
16.4 motoru düşünemiyorum
1 sene önce tam tersini söylemişsin
fiat 500 'ü ilk romada görmüştüm,hayran kalmıştım. fiat'ın bu modeli yeniden çıkaracağını biliyodum ama sokakta bi anda burun buruna gelmek acayip olmuştu.
bu arada fiat ne zamandan beri üstün motorlar üretiyomuş o kısmı pek çözemedim..
Ve orjinal bir sınıfta.
Ama bu araba kibrit kutusu gibi olunca otobanda 170 km,sa ulaşınca
yere sürtünmeden dolayı alevlenip parlayacak gibi geldi bana :)
O bir yana, motor başarılı. Bu arada Passat'a 102 beygir 150 nm tork motorun takılmasını garipsemeyen halkımız 85 beygir bu 145 nm bu motora laf etmemeli...
Neyse zamanla hikmeti anlaşılır.
Bravo türü bir arabaya takılırsa ben almayı düşünürüm...
1.4, 1.6 motorlar B ve C sınıflarına yeterli geliyor zaten. 1.2 turbo beklerken 0.9lt çift silindirli motor gayet ilginç oldu. Performans değerleri punto evoya da yeter gibi görünüyor. Vergi avantajı fiyatlara ne kadar yansır acaba?
Yakın da motorlar sadece turbodan oluşcak.
Turbo barına göre vergi sistemi (;
vs şeklinde reklam yapıyor
bu aracın fiyatını aşağı çekmedikçe satışı artmayacaktır
yani öyle bir izlenim var ki kimse almıyor sanırım
(retro ve sevimli tasarım ancak pahalı )
satın palio fiyatına alan alsın
Buna benzer bir motor daha var, gerçi 4 silindirli ama hacmi garip. Adı Daihatsu copen
659cc büyüklüğünde 4 silindirli bir nevi motorsiklet motorundan bozma bir motora sahip . Turbolu ve 68hp gücünde 110nm de tork'a sahip. Copen'in 830kg olmasından ötürü, aracı 11 saniye civarında 100e çıkarabiliyor ancak son hızı 145. 5 ileri manuel, 4 ileri otomatik şanzımana sahip. Bir de video ekleyeyim