Küresel petrol devleri temiz enerjiye geçişi engelliyor

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Danimarka merkezli dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi olan AP Moller-Maersk, çok ciddi bir iddiada bulundu. Maersk’e göre Ukrayna savaşından bu yana rekor kar elde eden enerji devleri, küresel tedarik zincirinin temiz enerji geçişini engelliyor.

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AP Møller-Maersk'te karbondan arındırma başkanı Morten Bo Christiansen Financial Times'a verdiği demeçte “küresel tedarik zincirlerinde temiz enerjilere geçişin enerji şirketleri tarafından engellendiğini ve ihtiyaç duydukları yeşil metanolü tedarik edemeyebileceklerini” söyledi.

Dev petrol firmaları temiz enerjiyi engelliyor

Christiansen ek olarak, “Bugün yakıtımızı petrol şirketlerinden alıyoruz. Ancak bize kabul edebileceğimiz bir fiyat noktasında herhangi bir yeşil metanol teklif etmediler. Mevcut tedarikçinizin yeni meyve suyunu bulmanıza yardımcı olmasını beklerdiniz. Ama şimdiye kadar böyle olmadı.” açıklamasında bulundu.

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Danimarkalı denizcilik devi, alternatif yakıt kullanan yeni gemiler inşa etmek için büyük yatırımlar yapıyor ancak bu devasa gemilerin e-metanol yakıtına çok ihtiyacı olacak. Maersk, 2023 ve 2025 yılları arasında e-metanol ile çalışabilen 19 gemiyi hizmete sokmayı planladığını ve bunun yaklaşık 750.000 ton yakıt gerektireceğini belirtiyor. Şirket, 2030 emisyon hedefine ulaşmak için yılda yenilenebilir enerji veya biyokütle kullanılarak üretilen yaklaşık 6 milyon ton e-metanole ihtiyaç duyacak. AP Moller-Maersk, yılda 12 milyon konteyner taşımakta ve ülkeler arasındaki mal ticaretinin yüzde 80’ini taşıyan denizcilik şirketlerinin en tepesinde yer almakta.

Petrol şirketlerinin karları beklenmedi

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Maersk, 2030 yılına kadar İspanya'da yılda iki milyon tona kadar e-metanol üretmeyi planlıyor, ancak bu proje yaklaşık 10 milyar avroya mal olacak gibi görünüyor. Öte yandan halihazırda enerji şirketleri Rus gazını ve petrolünün yerine ikame seçeneklere odaklanmış durumda ancak bunlar arasında temiz enerjinin dilimi oldukça küçük.

Bununla birlikte ABD başkanı Joe Biden, geçen haftaki basın toplantısında “Petrol Şirketi'nin kârları, savaşın beklenmedik bir sonucu” açıklamasında bulundu. Ek olarak petrol şirketlerinin alternatif yakıt eritmekte tereddüt etmelerinin önemli bir nedeni bulunuyor. Christiansen yapmış olduğu röportajda e-metanolün zehirliliğinin bir güvenlik riski oluşturduğunu ve ona alternatif olan yeşil amonyağın gelecek on yılın sonuna kadar ölçeklenebilir olmasını beklemediğini itiraf ediyor.

ABD’li şirketler savaştan rekor kar etti

Sadece ABD’li enerji şirketi Ukrayna Savaşı ve artan fiyatlar sayesinde 200 milyar dolar kar elde etmiş durumda. S&P Global Commodity Insights verilerine göre ABD’nin halka açık petrol ve doğalgaz şirketlerinin net karları bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 200,24 milyar dolara ulaştı. Financial Times’a göre bu rakamlar ABD’li şirketlerin tarihlerindeki en karlı altı ay.

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