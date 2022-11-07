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    Küresel petrol devleri temiz enerjiye geçişi engelliyor

    Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, Ukrayna savaşıyla birlikte rekor karlar elde eden enerji devlerini temiz enerjiye geçiş sürecini engellemekle suçladı.
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    Küresel petrol devleri temiz enerjiye geçişi engelliyor Tam Boyutta Gör

    Danimarka merkezli dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi olan AP Moller-Maersk, çok ciddi bir iddiada bulundu. Maersk’e göre Ukrayna savaşından bu yana rekor kar elde eden enerji devleri, küresel tedarik zincirinin temiz enerji geçişini engelliyor.

    AP Møller-Maersk'te karbondan arındırma başkanı Morten Bo Christiansen Financial Times'a verdiği demeçte “küresel tedarik zincirlerinde temiz enerjilere geçişin enerji şirketleri tarafından engellendiğini ve ihtiyaç duydukları yeşil metanolü tedarik edemeyebileceklerini” söyledi.

    Dev petrol firmaları temiz enerjiyi engelliyor

    Christiansen ek olarak, “Bugün yakıtımızı petrol şirketlerinden alıyoruz. Ancak bize kabul edebileceğimiz bir fiyat noktasında herhangi bir yeşil metanol teklif etmediler. Mevcut tedarikçinizin yeni meyve suyunu bulmanıza yardımcı olmasını beklerdiniz. Ama şimdiye kadar böyle olmadı.” açıklamasında bulundu.

    Küresel petrol devleri temiz enerjiye geçişi engelliyor Tam Boyutta Gör

    Danimarkalı denizcilik devi, alternatif yakıt kullanan yeni gemiler inşa etmek için büyük yatırımlar yapıyor ancak bu devasa gemilerin e-metanol yakıtına çok ihtiyacı olacak. Maersk, 2023 ve 2025 yılları arasında e-metanol ile çalışabilen 19 gemiyi hizmete sokmayı planladığını ve bunun yaklaşık 750.000 ton yakıt gerektireceğini belirtiyor. Şirket, 2030 emisyon hedefine ulaşmak için yılda yenilenebilir enerji veya biyokütle kullanılarak üretilen yaklaşık 6 milyon ton e-metanole ihtiyaç duyacak. AP Moller-Maersk, yılda 12 milyon konteyner taşımakta ve ülkeler arasındaki mal ticaretinin yüzde 80’ini taşıyan denizcilik şirketlerinin en tepesinde yer almakta.

    Petrol şirketlerinin karları beklenmedi

    Küresel petrol devleri temiz enerjiye geçişi engelliyor Tam Boyutta Gör

    Maersk, 2030 yılına kadar İspanya'da yılda iki milyon tona kadar e-metanol üretmeyi planlıyor, ancak bu proje yaklaşık 10 milyar avroya mal olacak gibi görünüyor. Öte yandan halihazırda enerji şirketleri Rus gazını ve petrolünün yerine ikame seçeneklere odaklanmış durumda ancak bunlar arasında temiz enerjinin dilimi oldukça küçük.

    Bununla birlikte ABD başkanı Joe Biden, geçen haftaki basın toplantısında “Petrol Şirketi'nin kârları, savaşın beklenmedik bir sonucu” açıklamasında bulundu. Ek olarak petrol şirketlerinin alternatif yakıt eritmekte tereddüt etmelerinin önemli bir nedeni bulunuyor. Christiansen yapmış olduğu röportajda e-metanolün zehirliliğinin bir güvenlik riski oluşturduğunu ve ona alternatif olan yeşil amonyağın gelecek on yılın sonuna kadar ölçeklenebilir olmasını beklemediğini itiraf ediyor.

    ABD’li şirketler savaştan rekor kar etti

    Sadece ABD’li enerji şirketi Ukrayna Savaşı ve artan fiyatlar sayesinde 200 milyar dolar kar elde etmiş durumda. S&P Global Commodity Insights verilerine göre ABD’nin halka açık petrol ve doğalgaz şirketlerinin net karları bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 200,24 milyar dolara ulaştı. Financial Times’a göre bu rakamlar ABD’li şirketlerin tarihlerindeki en karlı altı ay.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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