Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Süre taahhüdü ortadan kalkacak

Yönetmelikle birlikte kuryelere ve kurye işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Mevzuata uymayanlara idari para cezası ve yetki belgesinin iptali gibi cezalar uygulanacak.
Süre taahüdü kalkıyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişik öngören taslak düzenlemenin 12. maddesinde şu ifadelere yer verildi:
“P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları kurye gönderini taşıma süresi taahüdünde bulunmadan makul bir sürede alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”
Bu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından teslimat süresi hakkındaki taahhütler ortadan kalkacak. “30 dakikada kapında” gibi ifadeler kullanılamayacak. Bu sayede kuryelere teslimat süresi hakkında baskı yapılamayacak. Ancak teslimat için saat aralığı hizmeti verilebilecek.
Kuryelerin gideceği reflektif yelek üzerinde “KURYE” ibaresi ve firmalarının U-Net numaraları görünür şekilde yazılacak. Yetki belgesi sahipleri, “teslimi mümkün olmayan adresler” için kurye gönderisi kabul etmeyecekler. Alıcıya teslim edilemeyen ürünler aynı süre içerisinde göndericisinde geri götürülecek. Kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar. Motokurye şirketleri, çalıştırdıkları kuryelere mevzuata uygun koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olacak. Satılması, sevk edilmesi ve ticari yasaklanmış ürünler taşınamayacak.
Taslak düzenleme üzerinde son çalışmaların yapılması için sektör temsilcilerinin görüşleri alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.