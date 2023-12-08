Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Süre taahhüdü ortadan kalkacak

Tam Boyutta Gör Yemek, market ve kargo taşımacılığı yapan motokuryelerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem kuryeler hem de trafik için birtakım sorunlar baş göstermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan sorunları gidermek için taslak düzenleme hazırladı. Taslakta son değişikliklerin yapıldıktan sonra yeni kuralların yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yönetmelikle birlikte kuryelere ve kurye işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Mevzuata uymayanlara idari para cezası ve yetki belgesinin iptali gibi cezalar uygulanacak.

Süre taahüdü kalkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişik öngören taslak düzenlemenin 12. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları kurye gönderini taşıma süresi taahüdünde bulunmadan makul bir sürede alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”

Bu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından teslimat süresi hakkındaki taahhütler ortadan kalkacak. “30 dakikada kapında” gibi ifadeler kullanılamayacak. Bu sayede kuryelere teslimat süresi hakkında baskı yapılamayacak. Ancak teslimat için saat aralığı hizmeti verilebilecek.

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Kuryelerin gideceği reflektif yelek üzerinde “KURYE” ibaresi ve firmalarının U-Net numaraları görünür şekilde yazılacak. Yetki belgesi sahipleri, “teslimi mümkün olmayan adresler” için kurye gönderisi kabul etmeyecekler. Alıcıya teslim edilemeyen ürünler aynı süre içerisinde göndericisinde geri götürülecek. Kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar. Motokurye şirketleri, çalıştırdıkları kuryelere mevzuata uygun koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olacak. Satılması, sevk edilmesi ve ticari yasaklanmış ürünler taşınamayacak.

Taslak düzenleme üzerinde son çalışmaların yapılması için sektör temsilcilerinin görüşleri alınacak.

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Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Süre taahhüdü ortadan kalkacak