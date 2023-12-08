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    Anlık Bildirim

    Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Süre taahhüdü ortadan kalkacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kuryelere yönelik yeni taslak düzenlemesini paylaştı. Kuryelere pekçok düzenleme getirilecek. Kuryelerin ve müşterilerin yaşadığı birtakım sorunlar giderilecek.
    Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Süre taahhüdü ortadan kalkacak Tam Boyutta Gör
    Yemek, market ve kargo taşımacılığı yapan motokuryelerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem kuryeler hem de trafik için birtakım sorunlar baş göstermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan sorunları gidermek için taslak düzenleme hazırladı. Taslakta son değişikliklerin yapıldıktan sonra yeni kuralların yürürlüğe girmesi planlanıyor.

    Yönetmelikle birlikte kuryelere ve kurye işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Mevzuata uymayanlara idari para cezası ve yetki belgesinin iptali gibi cezalar uygulanacak.

    Süre taahüdü kalkıyor!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişik öngören taslak düzenlemenin 12. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

    “P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları kurye gönderini taşıma süresi taahüdünde bulunmadan makul bir sürede alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”

    Bu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından teslimat süresi hakkındaki taahhütler ortadan kalkacak. “30 dakikada kapında” gibi ifadeler kullanılamayacak. Bu sayede kuryelere teslimat süresi hakkında baskı yapılamayacak. Ancak teslimat için saat aralığı hizmeti verilebilecek.

    Kuryelerin gideceği reflektif yelek üzerinde “KURYE” ibaresi ve firmalarının U-Net numaraları görünür şekilde yazılacak. Yetki belgesi sahipleri, “teslimi mümkün olmayan adresler” için kurye gönderisi kabul etmeyecekler. Alıcıya teslim edilemeyen ürünler aynı süre içerisinde göndericisinde geri götürülecek. Kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar. Motokurye şirketleri, çalıştırdıkları kuryelere mevzuata uygun koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olacak. Satılması, sevk edilmesi ve ticari yasaklanmış ürünler taşınamayacak.

    Taslak düzenleme üzerinde son çalışmaların yapılması için sektör temsilcilerinin görüşleri alınacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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