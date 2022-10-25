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Meta, Web3 ve metaverse odaklı bir girişim hızlandırma programı için güzellik markası L'Oreal ve Fransız işletme okulu HEC Paris ile ortaklık kurdu. 3D üretim, AR, VR, karma gerçeklik, avatar oluşturma, kullanıcı deneyiminde taşınabilirlik, token ekonomisi, metaverse ve Web3 ile ilgili konularda uzmanlaşmayı hedefleyen işletmelere yardımcı olmayı amaçlayacak.

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Açıklamalara göre, programa başvurular 20 Kasım’da başlayacak. Projede Meta, L’Oreal ve HEC uzmanları yer alacak. Girişimcilik ve yatırım camiasından üyeler, Aralık ayındaki girişim seçmelerine katılacak.

Meta, Paris’teki bir startup kampüsü olan Station F’de projeye ev sahipliği yapacak. Prıje Ocak 2023’ten Haziran 2023’e kadar sürecek ve başarılı başvuru sahiplerine işletmeleri için danışmanlara ve uzmanlara erişim hakkı verilecek.

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L’Oreal ve Meta, metaverse için güçlerini birleştiriyor