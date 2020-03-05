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    La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı

    La Casa de Papel 4. sezon önümüzdeki ay Netflix'te yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu yine heyecan dolu bir seyir zevki sunacak gibi görünüyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    6,6b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı
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    Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden olan La Casa de Papel, kısa bir aranın ardından dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Merakla beklenen 4. kısımdan bugün nihayet ilk uzun fragman yayınlandı. Fragmanda yeni sezondan epey bir detay görme fırsatı yakalıyoruz.

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    La Casa de Papel'in üçüncü sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanmış ve Netflix'te izlenme rekorlarına imza atmıştı. Netflix'in yaptığı açıklamaya göre La Casa de Papel, anadili İngilizce olmayan bölgelerde şu anda en çok izlenen orijinal dizi konumunda bulunuyor. Dizinin müthiş bir başarıya ulaşmasıyla birlikte elbette yeni sezonlar da kaçınılmaz oldu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste"

    La Casa de Papel özellikle de ilk iki sezonuyla seyircilerin büyük beğenisini kazanmış ve eleştirmenlerden de oldukça olumlu yorumlar almıştı. Dizinin üçüncü sezonu ise ilk iki sezonuna göre biraz sönük kaldı diyebiliriz. La Casa de Papel şimdi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. 

    La Casa de Papel: 4. Kısım, 3 Nisan'da seyircilerle buluşacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MustafaSevim061 (Mustafa Sevim) 2 hf. en beğenilen
    Herkes diyor ki; bitmeliydi. Neden? Devam etmesinin kimseye bir zararı yok, izliyoruz işte ne güzel. İyi ya da kötü, sonuçta bir sonraki bölümü her seferinden insanı merak içinde bırakıyor ve bundan şahsen keyif alıyorum.



    İlla bitmeliydi diyenler, 2. sezondan sonrasını izlemeyin, sizin için orada bitsin. Sanki Netflix vergi alıyor her sezon çekiminde..
    Herkes diyor ki; bitmeliydi. Neden? Devam etmesinin kimseye bir zararı yok, izliyoruz işte ne güzel. İyi ya da kötü, sonuçta bir sonraki bölümü her seferinden ...
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    Yanıtla +28
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    zwanzig 2 hf.
    Bu diziyi nasıl hala uzatmayı başarıyorlar? 2. Sezonda bitmeliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Phantom II (Phantom ) 2 hf. zwanzig
    Arka Sokaklar'ın senaristini transfer etmişler.
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Bekleriz 4 gözle.
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    fuckulteli 2 hf.
    Dün, 3. kısmı bitirdim.

    İlk başta bir darphane baskını/soygunu dahi saçma gelse de "bu bir senaryo", olmayacak bir şeyi keyifle heyecanla izledik. 3. kısım da güzeldi ama acaba bölüm sayısından mıdır yoksa kadrodan mı, bende çok daha kısıtlı, daha küçük bir operasyon (kısım) hissiyatı yarattı.

    İlk iki kısma "aa evet, olabilir ya" derken, 3. kısım eksik yavan geldi. Ekibin daha zayıf olduğunu hissettirdiği, daha iyi kuşatıldıklarını gördüğümüz için bunu hissetmiş olabilirim.
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 2 hf.
    Yine birbirlerine silah çekmeler yine yine yine. Lcdp gayet sevdiğim bir dizi ama hay senarist gibi senin kalemine tüküreyim dakikada bir karakterler birbirlerine silah çekiyor 4 sezondur. Hayır patladığı da yok.

    Ósloyu diziden çıkaracaklarına şu salak Tokyoyu öldürseler gerçek hayattaki egoistliği diziye yansıyor tüylerim çekiliyor. Óslo gibi karakteri bi sopayla harcadılar. Ciddiyetten uzak, renkli mi renkli konusundan sapar oldu iyice umarım son sezonu olur. Tadında kalması iyidir...
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    TearsForFears 2 hf.
    Böyle kaliteli dizi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorken bitsin diyen tayfa kesin survivor izliyordur.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    hakayd 2 hf. MustafaSevim061
    hee yaa bitmeliydi falan bos bos bos yorumlar....izlemessin sana gore 2.sezonda biter..
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    MustafaSevim061 (Mustafa Sevim) 2 hf. en beğenilen
    Herkes diyor ki; bitmeliydi. Neden? Devam etmesinin kimseye bir zararı yok, izliyoruz işte ne güzel. İyi ya da kötü, sonuçta bir sonraki bölümü her seferinden insanı merak içinde bırakıyor ve bundan şahsen keyif alıyorum.



    İlla bitmeliydi diyenler, 2. sezondan sonrasını izlemeyin, sizin için orada bitsin. Sanki Netflix vergi alıyor her sezon çekiminde..
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Darkeita (İsmail ) 2 hf.
    2 telefon konuşmasindan olay nereye geldi
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    Giuliano Terraneo (Erdi Ünal) 2 hf.
    Olumlu yorum alip tekrar devam ettirmek mantikli olmuyo. Bence de 2. sezonla bitmeliydi. Bu boyle il ekleye ekleye devam etmemeli 🤦🏻‍♂️
    Yanıtla +1
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    zwanzig 2 hf.
    Bu diziyi nasıl hala uzatmayı başarıyorlar? 2. Sezonda bitmeliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    ilk iki sezon neyse de 3 sezon neydi be öyle. özgürlğk kahramanları gay haklarını savunur oldu :) diyorum ya netflixin eline iyi bir şey vermeyeceksin içine ediyorlar. keşke 3 sezon yapılmasaydı tadında bitirmeliydiler...
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    6624 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    netflix, dizi ve
    5 etiket daha la casa de papel la casa de papel 4. kısım money heist la casa de papel yeni sezon Bilim ve Teknoloji
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