La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı

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Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden olan La Casa de Papel, kısa bir aranın ardından dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Merakla beklenen 4. kısımdan bugün nihayet ilk uzun fragman yayınlandı. Fragmanda yeni sezondan epey bir detay görme fırsatı yakalıyoruz.

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La Casa de Papel'in üçüncü sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanmış ve Netflix'te izlenme rekorlarına imza atmıştı. Netflix'in yaptığı açıklamaya göre La Casa de Papel, anadili İngilizce olmayan bölgelerde şu anda en çok izlenen orijinal dizi konumunda bulunuyor. Dizinin müthiş bir başarıya ulaşmasıyla birlikte elbette yeni sezonlar da kaçınılmaz oldu.

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La Casa de Papel özellikle de ilk iki sezonuyla seyircilerin büyük beğenisini kazanmış ve eleştirmenlerden de oldukça olumlu yorumlar almıştı. Dizinin üçüncü sezonu ise ilk iki sezonuna göre biraz sönük kaldı diyebiliriz. La Casa de Papel şimdi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.

La Casa de Papel: 4. Kısım, 3 Nisan'da seyircilerle buluşacak.

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