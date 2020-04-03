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    La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı

    Netflix'in İspanyol yapımı dizisi La Casa De Papel'in 4. sezonu yayınlandı. Dizinin dördüncü sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dördüncü sezon hakkında detaylar ve bölüm isimleri haberimizde.
    5 gün
    1,9b
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı
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    Netflix’in merakla beklenen yabancı dizisi La Casa De Papel’in 4. Sezonu yayınlandı. İspanyol yapımı dizinin yeni sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

    La Casa De Papel’in 4. Sezonu bugün saat 10.00 itibariyle platformdaki yerini aldı. La Casa De Papel’in 3. sezonu Netflix’in ülkemizde en çok izlenen yabancı dizisi olma unvanı elde etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya eve kapandığı için 4. sezonun hem Türkiye’de hem de dünyada izlenme rekorları kırması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"

    Dizinin 4. sezonun bölümlerinin isimleri şöyle

    1. Oyun Bitti
    2. Berlin’in Düğünü
    3. Anatomi Dersi
    4. Paso Doble
    5. 5 Dakika Önce
    6. Teknik Nakavt
    7. Çadırı Vurmak
    8. Paris Planı

    Dizinin 3. sezonunda kısa süre sahne alan Gandia ismindeki karakter, bu sezonun ana karakterlerinden biri olacak. İspanya Merkez Bankası güvenlik şefi rolündeki Gandia, soygunu engellemek için büyük çaba sarf edecek. Zaman zaman seyircilerin sinirini bozacak. Gandia’yı  İspanyol aktör José Manuel Poga canlandırıyor. Berlin’in flashback sahnelerini bu sezonda da izleyeceğiz.

    La Casa De Papel’in 4. sezonunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

    https://www.netflix.com/title/80192098



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    en iyi sezon 1 di sonrası artık sıktı 4 ü izlemiycem
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    Led Zeppelin 4 gün
    Bu sezon 2 ve 3 den iyi olmuş. Sezon 2 tamamen mantık hatalarıyla doluydu, burada çeki düzen vermişler.
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    drjacob (... ) 4 gün
    Sezon 5 olacak mı ?
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    [F][u][r][k][a][n] 5 gün
    2.sezon finali ile benim için biten dizi. Hikaye orada bitiyor normalde. Popüler olunca yeni sezonlar dahil edildi. Yanlışım varsa düzeltin
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün
    Her netflix dizisi gibi boktan ve eşcinsel propagandalı bir 3. Sezondan sonra ben almayayım.
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün
    ooof, hafta sonu evde şenlik var. 8 bölüm hemen biter.
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    cand. 5 gün
    Bıktırdı ya
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    mustafacimbom 5 gün yeni yorumcu
    Spo yemeden bitirebilirim umarım
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    sdelta 5 gün
    Bayılıyorum bu diziye!
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