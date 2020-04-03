La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı

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Netflix’in merakla beklenen yabancı dizisi La Casa De Papel’in 4. Sezonu yayınlandı. İspanyol yapımı dizinin yeni sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

La Casa De Papel’in 4. Sezonu bugün saat 10.00 itibariyle platformdaki yerini aldı. La Casa De Papel’in 3. sezonu Netflix’in ülkemizde en çok izlenen yabancı dizisi olma unvanı elde etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya eve kapandığı için 4. sezonun hem Türkiye’de hem de dünyada izlenme rekorları kırması bekleniyor.

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Dizinin 4. sezonun bölümlerinin isimleri şöyle

Oyun Bitti Berlin’in Düğünü Anatomi Dersi Paso Doble 5 Dakika Önce Teknik Nakavt Çadırı Vurmak Paris Planı

Dizinin 3. sezonunda kısa süre sahne alan Gandia ismindeki karakter, bu sezonun ana karakterlerinden biri olacak. İspanya Merkez Bankası güvenlik şefi rolündeki Gandia, soygunu engellemek için büyük çaba sarf edecek. Zaman zaman seyircilerin sinirini bozacak. Gandia’yı İspanyol aktör José Manuel Poga canlandırıyor. Berlin’in flashback sahnelerini bu sezonda da izleyeceğiz.

La Casa De Papel’in 4. sezonunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

https://www.netflix.com/title/80192098

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