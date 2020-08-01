La Casa De Papel beşinci sezon ile veda ediyor

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Netflix tarihinin en çok izlenen ve ilgi uyandıran dizilerinden birisi olma özelliğine sahip La Casa De Papel final sezonu ile ekranlara geliyor. Yapımcı ekip beşinci sezon ile final yapma kararı aldı.

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La Casa De Papel beşinci sezon neler sunacak?

Alex Pina’nın yapımcılığını üstlendiği İspanyol yapımı La Casa De Papel toplamda 65 milyon farklı hesap tarafından izlendi ve en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu. Sürükleyici olay örgüleri ve karakterlerin iç hesaplaşmalarını İspanyol esintileri ile bir araya getiren Pina ortaya son dönemin en iyi yapımlarından birisini çıkardı.

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Bugüne kadar 4 sezon yayınlanan dizinin beşinci sezonu da finale yakışır bir şekilde hazırlanıyor. Pina en etkileyici ve ekstrem seviyelere ulaşacaklarını belirtirken karakterlerin geri dönülemez durumlara düşeceklerini de ekliyor. Son sezon için ekip yaklaşık 1 yıldır senaryo üzerinde çalışıyormuş.

Toplam 10 bölümden oluşacak olan final sezonunun çekimleri 3 Ağustos tarihinde başlayacak. Gelecek yıl yayınlanması beklenen La Casa De Papel için yapımcı ekip spin-off planlarının da masada olduğunu belirtiyor.

https://www.ladbible.com/entertainment/tv-and-film-netflixs-money-heist-will-end-with-fifth-season-20200731

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