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    La Casa De Papel beşinci sezon ile veda ediyor

    Netflix’in en başarılı yapımları arasında gösterilen La Casa De Papel beşinci ve final sezonu ile veda ediyor. Final sezonu birbirinden ilginç olaylarla seyirciyi şaşırtacak.
    2 hf.
    8,9b
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    La Casa De Papel beşinci sezon ile veda ediyor
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    Netflix tarihinin en çok izlenen ve ilgi uyandıran dizilerinden birisi olma özelliğine sahip La Casa De Papel final sezonu ile ekranlara geliyor. Yapımcı ekip beşinci sezon ile final yapma kararı aldı.

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    La Casa De Papel beşinci sezon neler sunacak?

    Alex Pina’nın yapımcılığını üstlendiği İspanyol yapımı La Casa De Papel toplamda 65 milyon farklı hesap tarafından izlendi ve en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu. Sürükleyici olay örgüleri ve karakterlerin iç hesaplaşmalarını İspanyol esintileri ile bir araya getiren Pina ortaya son dönemin en iyi yapımlarından birisini çıkardı.

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    Bugüne kadar 4 sezon yayınlanan dizinin beşinci sezonu da finale yakışır bir şekilde hazırlanıyor. Pina en etkileyici ve ekstrem seviyelere ulaşacaklarını belirtirken karakterlerin geri dönülemez durumlara düşeceklerini de ekliyor. Son sezon için ekip yaklaşık 1 yıldır senaryo üzerinde çalışıyormuş.

    Toplam 10 bölümden oluşacak olan final sezonunun çekimleri 3 Ağustos tarihinde başlayacak. Gelecek yıl yayınlanması beklenen La Casa De Papel için yapımcı ekip spin-off planlarının da masada olduğunu belirtiyor.



    https://www.ladbible.com/entertainment/tv-and-film-netflixs-money-heist-will-end-with-fifth-season-20200731 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 2 hf. en beğenilen
    yahu şu gereksizdi, neden çekildi, tadında bırakmadılar vb. cümleleri kuranları anlayamıyorum.



    dostum bırak o halde 2. sezonda?

    izleme güzel kardeşim, senin için final tamda orası olsun.. bitir kafanda, kasma artık oradan sonra.



    ama Allah aşkına izleyenleri ve gelecek sezonları bekleyenleri germeyin.



    hem bitmeliydi diyorsun, hem çıkanı izliyorsun hemde gereksiz diyorsun..



    işine bak işine, yorma kendini, daha atom parçalayacaksın
    yahu şu gereksizdi, neden çekildi, tadında bırakmadılar vb. cümleleri kuranları anlayamıyorum. dostum bırak o halde 2. sezonda? izle...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 hf.
    Şu diziyi bı tek ben sevemedim heralde
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf.
    Bitsin bi zahmet, 2 sezonda bitirseler di, güzel bi yerler de hatırlanıcaklardı ama artık boka sarmış, gereksiz uzamış, yapımcıların gözünü para bürümüş bi dizi olarak hatırlıyoruz
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    PlusEx (Yusuf Ak) 2 hf.
    Millet tokyo icin izliyor
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    Askaparta 2 hf.
    Güzel bitsin bari.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Biz de çekelim la kasada yoh papel
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    Mion 2 hf.
    2 saat dizi mi olur
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    sf28 2 hf.
    Zaten daha fazla uzatırlarsa sıkıcı olurdu!
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf.
    düşününce göze baya batan açıkları var ama bence keyifli dizibir de ispanyol kültürü ayrı bir çeşni katmış.klişelerden sıyrılıyor
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 2 hf.
    Devamı gelmeli , çok iyi
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    nocara 2 hf.
    Son sezonda batırmışlardı, bu kadar uzatmaları yanlış oldu. Umarım toparlayıp öyle bitirirler
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    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 2 hf. en beğenilen
    yahu şu gereksizdi, neden çekildi, tadında bırakmadılar vb. cümleleri kuranları anlayamıyorum.



    dostum bırak o halde 2. sezonda?

    izleme güzel kardeşim, senin için final tamda orası olsun.. bitir kafanda, kasma artık oradan sonra.



    ama Allah aşkına izleyenleri ve gelecek sezonları bekleyenleri germeyin.



    hem bitmeliydi diyorsun, hem çıkanı izliyorsun hemde gereksiz diyorsun..



    işine bak işine, yorma kendini, daha atom parçalayacaksın
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    A.R.E.S. (Semih Canpolat) 2 hf. ercintemirtas
    Evet ya. Mesela supernatural. Keşke ömür boyu sürseydi :)
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    8920 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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