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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
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31
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!
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Sürekli elektrikli ve hybrid otomobil haberlerini verdiğimiz otomobil teknolojileri bölümünde şimdi de içten yanmalı motorların ulaştığı son noktalardan biriyle karşınızdayız. Volkswagen Group'un süper spor otomobil markası Lamborghini, Murcielago modelinin yerine geliştirmekte olduğu modelin motorunu hazırladığını açıkladı.

İtalyan otomobil üreticisinin bu yeni motoruyla ilgili çok fazla sayıda dedikodu olsa da sonuç beklenenden biraz daha farklı olmuş gibi görünüyor. Çeşitli kaynaklarda eski motorun güncelleneceği ve güç değerlerinde artış, emisyon-tüketim değerlerinde azalma olacağı belirtilse de Lamborghini mühendisleri temiz biz kağıtla çalışmaya başlamışlar ve yepyeni bir motor ortaya çıkmış. Bu yeni motorun eski motora göre ağırlığı azaltılarak 235 kg civarına çekilmiş. 12 silindirli 6.5 litre hacmindeki motor 8250 devirde 700 beygir ve 5500 devirde 690 NM tork üretebiliyor. Diğer teknik detaylar açıklanmasa da yeni otomatik şanzıman ve güncellenen egzoz sistemi sayesinde yakıt tüketim ve emisyon değerleri azaltılmış.

Yeni geliştirilen otomatik şanzıman sisteminin de çok iddialı olduğu belirtiliyor. Çift kavramalı şanzıman yerine tek kavramalı otomatikleştirilmiş şanzıman kullanmayı tercih eden Lamborghini mühendisleri, yeni şanzımanlarının çift kavramalı şanzımanları DSG'ye göre yaklaşık %50 daha hızlı vites değişimi yapabildiğini iddia ediyorlar. Otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman olduğu için boyut ve ağırlık konusunda da avantajlı olmasından dolayı 700 beygirlik motor ile iyi bir ikili olduğu belirtiliyor.

Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!
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Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!
Tam Boyutta Gör
Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!
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ogkasa 9 yıl
lamborghini yapmış yapacağını tak bu motoru şahine yardır ortalıkta kralsın :D:D
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Luc4sHood 9 yıl
Bunu koyucaklara araba nasıl olucak acaba
reventon gibi bişey olur yine
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OverClocK1ng 9 yıl
Birisi Güzel Yıllar Bizi Bekliyor demiş.
Sanki Lamborghini alacak ileride de. İnşallah alırsın diyelim ne diyelim. :))
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bencn17 9 yıl

OverClocKing

Birisi Güzel Yıllar Bizi Bekliyor demiş.

Sanki Lamborghini alacak ileride de. İnşallah alırsın diyelim ne diyelim. :))


saka yapıyorsun heralde adamın alıp sattıgı ss'ler forumdakı vw'lerın konusunu gecti....
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eneshatipoglu 9 yıl
hacı lp-670 fena bişe bide 458 italia ikiside çok yakışıklı ve çok güçlü
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alpemre_1 9 yıl
Ben hayatımda bu kadar silindiri bi arada görmedim :d 4silindir 2litre vectraya devam
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Bvlgarı 9 yıl
Durmak Yok Yola Devam.
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ts1967 9 yıl
nazar et ne olur,çalışıp durma dumanı senin olur.
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öylesine biri 9 yıl
böyle bir arabam olmayacağı için hiç sevinmedim:D
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Rainbow6 9 yıl
resme bakinca kamyon motoru gibi duruyo ... ama 235 kilo agirlik cok iyi bu motor icin
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YusufTimur 9 yıl

Rainbow6

resme bakinca kamyon motoru gibi duruyo ... ama 235 kilo agirlik cok iyi bu motor icin



Kamyon motoru gibi tork var zaten arkasına tonlarca yük bağla çeker bu . Arabanın kendisi de orta boy bir kamyondan geniş zaten
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imperial crusader 9 yıl
millet çevreci modellere geçiyor buda tam tersi sanayi tipi modellere geçiyor :D
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Panamalı Hasta 9 yıl
turbo şahin akar
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fx57 9 yıl
Güncelleme: Videolar eklendi.
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ATTRACTION 9 yıl
Oy oy oy

Güzel yıllar bızı beklıyor :)
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