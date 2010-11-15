Lamborghini yeni geliştirdiği motoru duyurdu: 6.5 litre, 700 beygir!

Sürekli elektrikli ve hybrid otomobil haberlerini verdiğimiz otomobil teknolojileri bölümünde şimdi de içten yanmalı motorların ulaştığı son noktalardan biriyle karşınızdayız. Volkswagen Group'un süper spor otomobil markası Lamborghini, Murcielago modelinin yerine geliştirmekte olduğu modelin motorunu hazırladığını açıkladı.

İtalyan otomobil üreticisinin bu yeni motoruyla ilgili çok fazla sayıda dedikodu olsa da sonuç beklenenden biraz daha farklı olmuş gibi görünüyor. Çeşitli kaynaklarda eski motorun güncelleneceği ve güç değerlerinde artış, emisyon-tüketim değerlerinde azalma olacağı belirtilse de Lamborghini mühendisleri temiz biz kağıtla çalışmaya başlamışlar ve yepyeni bir motor ortaya çıkmış. Bu yeni motorun eski motora göre ağırlığı azaltılarak 235 kg civarına çekilmiş. 12 silindirli 6.5 litre hacmindeki motor 8250 devirde 700 beygir ve 5500 devirde 690 NM tork üretebiliyor. Diğer teknik detaylar açıklanmasa da yeni otomatik şanzıman ve güncellenen egzoz sistemi sayesinde yakıt tüketim ve emisyon değerleri azaltılmış.

Yeni geliştirilen otomatik şanzıman sisteminin de çok iddialı olduğu belirtiliyor. Çift kavramalı şanzıman yerine tek kavramalı otomatikleştirilmiş şanzıman kullanmayı tercih eden Lamborghini mühendisleri, yeni şanzımanlarının çift kavramalı şanzımanları DSG'ye göre yaklaşık %50 daha hızlı vites değişimi yapabildiğini iddia ediyorlar. Otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman olduğu için boyut ve ağırlık konusunda da avantajlı olmasından dolayı 700 beygirlik motor ile iyi bir ikili olduğu belirtiliyor.