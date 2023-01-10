Laptoplar için yeni OLED panel tanıtıldı: Daha parlak, daha sağlıklı

Bilindiği üzere, mavi ışığı uzun süre maruz kalmak, çeşitli rahatsızlıklara ve görme sorunların yol açabiliyor. Samsung, dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak yeni OLED panellerinin mavi ışık spektrumunu %70 ve hatta üzerinde azalttığını iddia ediyor. Gen 2 LBL (Düşük Mavi Işık) teknolojisinin gelişmiş yapay zeka ve en yeni organik materyalleri kullandığı belirtildi. Yeni OLED panel, zararlı mavi ışığın %70’inden fazlasını filtrelerken, üç ana rengin her biri için maksimum 2000 nit parlaklık sağlayabiliyor.
Samsung’un Gen 2 LBL teknolojisi, tüm görüntüyü yoğun sarı tonla kaplayan yazılım tabanlı mavi ışık filtrelerinin aksine görüntü kalitesinden ve renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığı yüksek oranda azaltıyor.
Samsung Display’in Gen 2 LBL teknolojili OLED panellerini kullanan laptopları bu yıl göreceğiz ancak bu panelleri hangi markaların tercih edeceği belirsiz. Bu arada Apple’ın 20 inç MacBook modelinde Samsung OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..