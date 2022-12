HBO’nun The Last of Us dizisinden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Playstation 3’ün en başarılı yapımlarından olan ve birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri kabul edilen The Last of Us, çok yakında HBO adaptasyonuna kavuşacak. Uzun süredir yapım aşamasında olan diziden yeni bir fragman yayınlandı.

The Last of Us 2’ye gönderme

Joel ve Ellie’nin dinamiğini gözler önüne seren fragman, oyundan aşina olduğumuz birçok sahneyi de gözler önüne seriyor. Muhteşem görselleri ile dikkat çeken fragman, The Last of Us Part 2’de önemli hikâye değerine sahip a-ha’nın “Take On Me” şarkısına da yer veriyor.

Oyunlarda Joel ve Ellie karakterlerini canlandıran Troy Baker ve Ashley Johnson’ın da rol alacağı The Last of Us, 15 Ocak’ta HBO ve HBO Max üzerinden yayınlanacak.

