Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor

    Çevrimiçi oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan ve farklı yapımlar ile dünyasını iyice genişleten League of Legends evreninde geçen yeni bir oyun geliyor.
    3 gün
    12,7b
    3
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Riot Games'in yaptığı League of Legends, çıktığından bu yana dünyanın en popüler oyunlarından birisi. Geçtiğimiz yıl duyurdukları yeni yapımlar ile birlikte de evrenlerini ve oyuncu kitlelerini iyice genişlettiler. Şu anda çıkmış olan bir mobil oyun, bir kart oyunu ve bir de FPS oyunu bulunuyor. Henüz çıkmamış olan oyunlar da var ve bunların arasıdna bir yenisi daha eklendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)

    Ayrıca Bkz. "Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor"

    Riot Games'in IP ve Eğlence başkan yardımcısı Greg Street, geçtiğimiz saatlerde League of Legends evreninde geçen yeni bir devasa oyun yaptıklarını açıkladı. Ardından bir takipçi, kendisine oyunun MMO olup olmadığını sordu ve Grek Street'in yanıtı "Evet." oldu. Oyun League of Legends'ın Runeterra evreninde geçecek.

    Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili başka hiçbir detay bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıllarda Riot Games CEO'su Marc Merrill, bir MMO oyun yapmak istediklerini ancak beklentiler sebebiyle yakın zamanda yapmayacaklarını söylemişti.

    Riot Games, sadece League of Legends ile kalmayıp oyun türlerini genişleterek gayet güzel bir işe imza atıyor. Çıkardıkları her oyunla da başarıya ulaştıklarını söylemek mümkün. Umuyoruz bu yeni MMO oyun ile de oyuncuları memnun bırakmayı başarır.



    https://www.pcgamer.com/riot-is-working-on-a-league-of-legends-mmo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aydinsukru (Aydın ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adc exp party kurarız artık birde koxp çıktımı tamamdır
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    claisdozan (Kaan ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) aydinsukru
    Msn de yok ya görev yöneticisi ya da discord koxpu kurulur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -YLCN (YLCN ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Lol karakterleriyle bir mmo çıkarsa şimdiden söyleyim. Oyun yıkılır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    warcraftın yanından bile geçemez, kıyaslaman bile saçma
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ihtiyar.gamer 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tweet ı atan, duyuruyu yapan kişi yıllarca blizzard ta çalışmış. Şu an işin başında da bu kişi var anladığım kadarıyla.



    Wow harici piyasada adam akıllı mmo yok. Mayis ayında Amazon un yaptığı oyun çıkacak. Bu da yapılsın bakalım neye benzeyecek göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ihtiyar.gamer
    Amazonun oyunu hangisi hocam?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kart oyunu için hazırladıkları reklam videoları bile çok güzeldi. Youtube'da ne zaman denk gelsem izliyorum. Kart oyununu o kadar oynamadım :)))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Napim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RAIZEN 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir Warcraft evreni geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 3 gün ( Mesaj Silindi ) RAIZEN
    Bu tarz mmolar çıkar, bir süre oynanır ve ölür. Asla bir wow olamıyorlar ne yazık ki. Hepsi de çıkarken warcraftı tahtından edicez iddiasıyla gelir. Genelde bu oyunları zaten wow oynayan kişiler alternatif olsun diye oynar. Bdo tarzı olanlardan bahsetmiyorum tabi onların oynayışı ve kitlesi çok farklı.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor 3 gün Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor 3 gün D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi 3 gün Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür? 3 gün Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün GÖRÜNTÜLENEN League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor Sonraki Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi 4 gün Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı 4 gün Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" 4 gün iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi 4 gün The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız