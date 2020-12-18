League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Riot Games'in yaptığı League of Legends, çıktığından bu yana dünyanın en popüler oyunlarından birisi. Geçtiğimiz yıl duyurdukları yeni yapımlar ile birlikte de evrenlerini ve oyuncu kitlelerini iyice genişlettiler. Şu anda çıkmış olan bir mobil oyun, bir kart oyunu ve bir de FPS oyunu bulunuyor. Henüz çıkmamış olan oyunlar da var ve bunların arasıdna bir yenisi daha eklendi.

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Riot Games'in IP ve Eğlence başkan yardımcısı Greg Street, geçtiğimiz saatlerde League of Legends evreninde geçen yeni bir devasa oyun yaptıklarını açıkladı. Ardından bir takipçi, kendisine oyunun MMO olup olmadığını sordu ve Grek Street'in yanıtı "Evet." oldu. Oyun League of Legends'ın Runeterra evreninde geçecek.

Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili başka hiçbir detay bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıllarda Riot Games CEO'su Marc Merrill, bir MMO oyun yapmak istediklerini ancak beklentiler sebebiyle yakın zamanda yapmayacaklarını söylemişti.

Riot Games, sadece League of Legends ile kalmayıp oyun türlerini genişleterek gayet güzel bir işe imza atıyor. Çıkardıkları her oyunla da başarıya ulaştıklarını söylemek mümkün. Umuyoruz bu yeni MMO oyun ile de oyuncuları memnun bırakmayı başarır.

https://www.pcgamer.com/riot-is-working-on-a-league-of-legends-mmo/

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