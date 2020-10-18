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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi?

    270 derecelik silindirik yapı ile kurulan dev LED perdeler sinema sektörünün çekim maliyetlerini çok daha aşağıya çekebilir. Önemli stüdyolar büyük yatırımlar yaparak LED perdeler kuruyor.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi?

    Bugün sinema sektöründe görsel efekt kullanılmayan film yok diyebiliriz. Belirli nedenlerden ötürü çekimler esnasında oyuncular defalarca yeşil perdelerin önüne geçiyor. Bununla birlikte yeşil perde konseptinin zaman zaman mekanın olduğu alana kurulması gerekebiliyor ve özel efektlerin işlenmesi 2 yılı bulabiliyor. Trendi yeni yükselen LED perdeler tüm zorlukları ortadan kaldırabilir.

    LED perde devrimi

    LED perde konseptini aslında ilk olarak Mandalorian dizisinin çekimleri esnasında LucasArts stüdyolarında kullanılan 270 derecelik dev perdelerle duymuştuk. Unreal Engine ile oluşturulan görseller perdelere yansıtılıyor ve çekimler de bu silindirik ortam içerisinde yapılıyordu.

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    LED perdeler üzerinde dinamik görsel efektler oluşturulduğu için beğenilmediği zaman efektler optimize ediliyor ve çekimler anlık olarak yeniden gerçekleştirilebiliyordu. LucasArts konuda uzmanlaştığı için Mandalorian çekim teknikleri oldukça ilgi görmüştü. Ekip belirli noktalarda yeşil perde ile sahneyi destekleyebiliyordu.

    Sniper Elite oyunu ve 2000AD çizgi romanları ile tanıdığımız Rebellion Developments bir süredir LED perdeler konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın patronu Jason Kingsley OBE kendisine ait Modern History TV adlı YouTube kanalında LED perdeler ile hazırladığı mini belgeselleri yayınlıyor.

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    Percival adıyla hazırlanan ve Kral Arthur dönemini anlatan 5 dakikalık belgesel tamamen sanal üretim ile hazırlanmış ilk video olma özelliğine sahip. Kingsley’in bizzat oynadığı kısa filmde sahneler Unreal Engine motoru ile hazırlanmış. Pek çok yapıma da ev sahipliği yapan bu yenilikçi stüdyoyu; Kingsley 78 milyon pound harcayarak kurmuştu.

    Pandemi nedeniyle sinema sektörünün finansal olarak sıkışmaya başlamadığı ve maliyeti düşürecek yollar aradığı bugünlerde sanal perdeler kurtarıcı olabilir. Örneğin bir ekip ile tema gereği belirli bir ülkeye giderek birkaç haftalık çekimler yapmak yerine o ülkeden birkaç yüksek kalite görüntü elde ederek LED perdelere yansıtmak mümkün. Böylece çekimlerin tamamı LED perdeler önünde gerçekleşebiliyor.

    Otoriteler LED perde yöntemi sayesinde taşıma, konaklama, ulaşım, inşaat gibi kalemlerde yüzde 99’a yakın tasarruf edilebileceğini düşünüyor. Bir filmin tek bir sahne kurulumunda 1.5 milyon Avroya kadar tasarruf etmek mümkün.

    LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi?

    Diğer taraftan yeşil perdeler önünde çekim yaparak daha sonra görsel efektleri bu perdelere yansıtmak da LED perdeler sayesinde tarih olabilir. Neyin önünde durduğunu göremeden rol yapan oyuncuların düşen performansları yanında sabit rollerin arkasına görsel efektleri yerleştirmenin zorlukları yeşil perdenin dezavantajları arasında.

    Bununla birlikte LED perde gerçeğe yakın bir sahne oluşturacağı için oyuncular daha fazla sahneye konsantre olabilecek ve görsel efektlere göre de sahneler tekrar tekrar çekilebilecek. Bir CGI ordusu kurmak yerine çekim anında LED perdelerdeki görsel efektleri optimize edebilecek çekirdek bir ekip ile prodüksiyon sürelerinin de kısalacağı ifade ediliyor.

    Bununla birlikte halen LED perdelerin aşması gereken sınırlar var. Örneğin ekranlara yansıyan görsellerin çözünürlüklerinin daha da yükselmesi gerekiyor. Diğer taraftan tavan ve zemin unsurları perde ile birleştirilemediği zamanlarda dikey çekim riskli hale geliyor. Bunların da zamanla çözüleceği düşünülüyor. Rebellion Developments şimdiden Warcraft filminden tanıdığımız yönetmen Duncan Jones ile önemli bir iş birliği yapmış durumda. Ayrıca Judge Dredd: Mega City One dizisi de bu sistem ile hazırlanıyor.

    LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi?
    Tam Boyutta Gör



    https://www.engadget.com/percival-rebellion-virtual-studio-filmmaking-160053709.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 5 gün en beğenilen
    Yapay filmlere dönüş 2020. Zaten son yıllarda Ruhsuz filmler etrafımızı sarmıştı şimdi dahada ileriye gidecek acaba. nerde şöyle son samuray gibi gerçek dünyada çekilmiş filmleri izlemenin keyfi. bakalım belki bu led perde fenada olmayabilir ön yargılı olmayalım. bu yöntemle çekilmiş star wars dizisi güzel seyrediyoruz. ama o star wars,çöpün içinde çekilse yine bakılır:)
    Yapay filmlere dönüş 2020. Zaten son yıllarda Ruhsuz filmler etrafımızı sarmıştı şimdi dahada ileriye gidecek acaba. nerde şöyle son samuray gibi gerçek dünyada...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    yakında filim artislerinede gerek kalmıyacak herşey sanal olacak
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    joven 4 gün
    Çoğu insanın evinde sinema sistemleri yoktur bu hobi çok pahalı ve sadece bu sistem için evlerde ayrı bir oda olması bile bu hobinin nekadar meşakkatli ve pahalı bir uğraşı olduğu gerçeğidir öyle bir tv almak yanına bir kaç birşey almakla ile bu iş olmaz sinema sektörü merak etmesin şu salgın hastalık dönemi atlatılırsa herşey eskiye döner
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün en beğenilen
    Yapay filmlere dönüş 2020. Zaten son yıllarda Ruhsuz filmler etrafımızı sarmıştı şimdi dahada ileriye gidecek acaba. nerde şöyle son samuray gibi gerçek dünyada çekilmiş filmleri izlemenin keyfi. bakalım belki bu led perde fenada olmayabilir ön yargılı olmayalım. bu yöntemle çekilmiş star wars dizisi güzel seyrediyoruz. ama o star wars,çöpün içinde çekilse yine bakılır:)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün CoreXXX
    O birazda Tom Cruise'un elitliğinden kaynaklıydı. Adam uçaktanda atlıyor, yine görevimiz tehlike filminde gerçekten su altında 4-5 dk durdu. Çatıdan kendi atladı, bileğini kırdı hatta. Şimdi uzayda çekilecek filmden bahsediliyordu, onu da efektli istemem gerçekten uzaya çıkacağım orada çekeceğiz diyordu. Adam efsane.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 5 gün
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