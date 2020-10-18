LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi?

Bugün sinema sektöründe görsel efekt kullanılmayan film yok diyebiliriz. Belirli nedenlerden ötürü çekimler esnasında oyuncular defalarca yeşil perdelerin önüne geçiyor. Bununla birlikte yeşil perde konseptinin zaman zaman mekanın olduğu alana kurulması gerekebiliyor ve özel efektlerin işlenmesi 2 yılı bulabiliyor. Trendi yeni yükselen LED perdeler tüm zorlukları ortadan kaldırabilir.

LED perde devrimi

LED perde konseptini aslında ilk olarak Mandalorian dizisinin çekimleri esnasında LucasArts stüdyolarında kullanılan 270 derecelik dev perdelerle duymuştuk. Unreal Engine ile oluşturulan görseller perdelere yansıtılıyor ve çekimler de bu silindirik ortam içerisinde yapılıyordu.

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LED perdeler üzerinde dinamik görsel efektler oluşturulduğu için beğenilmediği zaman efektler optimize ediliyor ve çekimler anlık olarak yeniden gerçekleştirilebiliyordu. LucasArts konuda uzmanlaştığı için Mandalorian çekim teknikleri oldukça ilgi görmüştü. Ekip belirli noktalarda yeşil perde ile sahneyi destekleyebiliyordu.

Sniper Elite oyunu ve 2000AD çizgi romanları ile tanıdığımız Rebellion Developments bir süredir LED perdeler konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın patronu Jason Kingsley OBE kendisine ait Modern History TV adlı YouTube kanalında LED perdeler ile hazırladığı mini belgeselleri yayınlıyor.

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Percival adıyla hazırlanan ve Kral Arthur dönemini anlatan 5 dakikalık belgesel tamamen sanal üretim ile hazırlanmış ilk video olma özelliğine sahip. Kingsley’in bizzat oynadığı kısa filmde sahneler Unreal Engine motoru ile hazırlanmış. Pek çok yapıma da ev sahipliği yapan bu yenilikçi stüdyoyu; Kingsley 78 milyon pound harcayarak kurmuştu.

Pandemi nedeniyle sinema sektörünün finansal olarak sıkışmaya başlamadığı ve maliyeti düşürecek yollar aradığı bugünlerde sanal perdeler kurtarıcı olabilir. Örneğin bir ekip ile tema gereği belirli bir ülkeye giderek birkaç haftalık çekimler yapmak yerine o ülkeden birkaç yüksek kalite görüntü elde ederek LED perdelere yansıtmak mümkün. Böylece çekimlerin tamamı LED perdeler önünde gerçekleşebiliyor.

Otoriteler LED perde yöntemi sayesinde taşıma, konaklama, ulaşım, inşaat gibi kalemlerde yüzde 99’a yakın tasarruf edilebileceğini düşünüyor. Bir filmin tek bir sahne kurulumunda 1.5 milyon Avroya kadar tasarruf etmek mümkün.

Diğer taraftan yeşil perdeler önünde çekim yaparak daha sonra görsel efektleri bu perdelere yansıtmak da LED perdeler sayesinde tarih olabilir. Neyin önünde durduğunu göremeden rol yapan oyuncuların düşen performansları yanında sabit rollerin arkasına görsel efektleri yerleştirmenin zorlukları yeşil perdenin dezavantajları arasında.

Bununla birlikte LED perde gerçeğe yakın bir sahne oluşturacağı için oyuncular daha fazla sahneye konsantre olabilecek ve görsel efektlere göre de sahneler tekrar tekrar çekilebilecek. Bir CGI ordusu kurmak yerine çekim anında LED perdelerdeki görsel efektleri optimize edebilecek çekirdek bir ekip ile prodüksiyon sürelerinin de kısalacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte halen LED perdelerin aşması gereken sınırlar var. Örneğin ekranlara yansıyan görsellerin çözünürlüklerinin daha da yükselmesi gerekiyor. Diğer taraftan tavan ve zemin unsurları perde ile birleştirilemediği zamanlarda dikey çekim riskli hale geliyor. Bunların da zamanla çözüleceği düşünülüyor. Rebellion Developments şimdiden Warcraft filminden tanıdığımız yönetmen Duncan Jones ile önemli bir iş birliği yapmış durumda. Ayrıca Judge Dredd: Mega City One dizisi de bu sistem ile hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.engadget.com/percival-rebellion-virtual-studio-filmmaking-160053709.html

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