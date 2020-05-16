LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz

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Epic Games adeta interneti yıkarcasına sürpriz oyun hediyelerine devam ederken Steam mağazası da sessiz sedasız hediye oyun kampanyasını sürdürüyor. LEGO Ninjago serisinin sinema filmi ile birlikte 2017 yılında piyasaya sürülen bilgisayar oyunu bu hafta Steam platformu üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor.

LEGO Ninjago oyunu neler sunuyor?

LEGO Ninjago oyunu film ile aynı senaryoda Lord Garmadon ve Köpek Balığı Ordusuna karşı verdiğiniz mücadeleyi konu ediniyor. Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya ve Master Wu ile oynayarak Ninjago adasını korumaya çalışıyorsunuz.

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Açık dünya aksiyon modunda ilerleyen oyunda duvarda koşarak veya yüksekten atlayarak Ninja becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Geliştikçe de düşmanlara karşı başarınız artıyor. 8 adet aksiyon dolu mekana sahip olan oyunda dört oyuncuya kadar da haritalar üzerinde savaş yapabiliyorsunuz. LEGO Ninjago normalde 89TL fiyat etiketine sahipti. İndirim 22 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca PS Store üzerinde de aynı oyun hediye ediliyor.

Steam linki

PS Store linki

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