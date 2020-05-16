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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz

    Lord Garmadon ve Köpek Balığı Ordusuna karşı verdiğiniz mücadeleyi konu edinen LEGO Ninjago Movie oyunu Steam üzerinde ve ayrıca PS Store mağazasında ücretsiz.
    5 sa.
    1,2b
    11
    4
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz
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    Epic Games adeta interneti yıkarcasına sürpriz oyun hediyelerine devam ederken Steam mağazası da sessiz sedasız hediye oyun kampanyasını sürdürüyor. LEGO Ninjago serisinin sinema filmi ile birlikte 2017 yılında piyasaya sürülen bilgisayar oyunu bu hafta Steam platformu üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor.

    LEGO Ninjago oyunu neler sunuyor?

    LEGO Ninjago oyunu film ile aynı senaryoda Lord Garmadon ve Köpek Balığı Ordusuna karşı verdiğiniz mücadeleyi konu ediniyor. Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya ve Master Wu ile oynayarak Ninjago adasını korumaya çalışıyorsunuz.

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    Açık dünya aksiyon modunda ilerleyen oyunda duvarda koşarak veya yüksekten atlayarak Ninja becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Geliştikçe de düşmanlara karşı başarınız artıyor. 8 adet aksiyon dolu mekana sahip olan oyunda dört oyuncuya kadar da haritalar üzerinde savaş yapabiliyorsunuz. LEGO Ninjago normalde 89TL fiyat etiketine sahipti. İndirim 22 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca PS Store üzerinde de aynı oyun hediye ediliyor.

    Steam linki

    PS Store linki



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 4 sa. en beğenilen
    Neymiş GTA V veriyormuş.



    GTA V bu oyunun getir götürünü yapar anca işine bak Epic
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 4 sa.
    Kütüphaneye ekletiyor mu? Steam pek kütüphaneye ekletmiyor da bedava verdiklerini.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hasgok (gokhan ozguven) 1 sa. Kulak Misafiri
    ben ekledim, şuan kütüphanemde ekli gözüküyor
    Yanıtla
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 4 sa. en beğenilen
    Neymiş GTA V veriyormuş.



    GTA V bu oyunun getir götürünü yapar anca işine bak Epic
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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