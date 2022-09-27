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    The Mandalorian için LEGO yeni bir set hazırladı

    LEGO Razor Crest seti The Mandalorian üçüncü sezonunu beklemekten sıkılanlar için keyifli zaman geçirebilecekleri bir tasarım sunuyor. LEGO Razor Crest özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    LEGO Razor Crest
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    Bugüne kadar tematik ağırlıklı pek çok seti piyasaya süren LEGO’nun kataloğunda Star Wars evreni de özel bir yer tutuyor. Star Wars Ultimate Collector Series adı verilen bu dünyada yeni diziler ile birlikte pek çok yeni set de piyasaya sürüldü. Bunlardan sonuncusu Razor Crest oldu.

    LEGO Razor Crest seti neler sunuyor?

    LEGO Razor Crest seti Din Djarin’in gemisini temel alıyor. Gemi toplamda 72x50x24 cm boyutlara  sahip ve toplamda 6187 parçadan oluşuyor. LEGO’nun önceki setinde 1000 parçadan oluşan daha küçük bir tasarım yer alıyordu.

    Yeni sette çıkarılabilir motorlar, kokpit, kaçış podu ve karbon dondurma odası mevcut. Grogu, the Mandalorian, Mythrol ve beşiği ile birlikte Kuiil de mini figür olarak sette yerini alıyor. Ayrıca bir sergi plakası da eklenmiş. LEGO Razor Crest seti 600$ fiyat etiketi ile gelecek ay piyasada olacak. The Mandalorian üçüncü sezon ise Şubat 2023 tarihinde geliyor.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 21 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 22 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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