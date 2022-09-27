The Mandalorian için LEGO yeni bir set hazırladı

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Bugüne kadar tematik ağırlıklı pek çok seti piyasaya süren LEGO’nun kataloğunda Star Wars evreni de özel bir yer tutuyor. Star Wars Ultimate Collector Series adı verilen bu dünyada yeni diziler ile birlikte pek çok yeni set de piyasaya sürüldü. Bunlardan sonuncusu Razor Crest oldu.

LEGO Razor Crest seti neler sunuyor?

LEGO Razor Crest seti Din Djarin’in gemisini temel alıyor. Gemi toplamda 72x50x24 cm boyutlara sahip ve toplamda 6187 parçadan oluşuyor. LEGO’nun önceki setinde 1000 parçadan oluşan daha küçük bir tasarım yer alıyordu.

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Yeni sette çıkarılabilir motorlar, kokpit, kaçış podu ve karbon dondurma odası mevcut. Grogu, the Mandalorian, Mythrol ve beşiği ile birlikte Kuiil de mini figür olarak sette yerini alıyor. Ayrıca bir sergi plakası da eklenmiş. LEGO Razor Crest seti 600$ fiyat etiketi ile gelecek ay piyasada olacak. The Mandalorian üçüncü sezon ise Şubat 2023 tarihinde geliyor.

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LEGO Razor Crest tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı