Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz

Unity ve Lego, size veya çocuklarınıza tek bir kod satırı yazmadan benzersiz bir Lego oyunu oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir Mikro Oyun Projesi için bir araya geldi.

'Mikro oyun' projesi, size Unity'nin temellerini eğlenceli ve erişilebilir bir ortamda öğretecek olan, önceden hazırlanmış sanal Lego tuğlalarını bir araya getirerek minyatür seviyeler oluşturmanıza olanak tanıyor. Yeni proje ile bir saatten daha az sürecek bir zaman içinde 3B oynamaya hazır bir oyun yaratabilirsiniz.

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Programlama bilgisi gerektirmeden oyununuzu yaratın

Mikro oyun ücretsizdir ve önceden video oyun programlama bilgisi gerektirmez. Başlamak için tek yapmanız gereken bir Unity eğitimini takip etmek. Kendi oyununuzu yaratmaya başlamak için, Unity'i (kişisel kullanım ve öğrenciler için ücretsiz olan) indirip kurun, Lego Microgame projesini 'Öğren' sekmesinden indirin ve sağlanan eğitimleri gözden geçirin.

Unity'den yapılan açıklamada: "Unity'yi kurduktan sonra, Lego Microgame'inizi nasıl oluşturacağınızı ve değiştireceğinizi öğrenmek için Editor'de basit eğitimler vardır. Sanal Lego tuğlalarını bir araya getirerek, özellikler ve tehlikelerle çok seviyeli bir engelli parkur oluşturursunuz. Ardından, oyununuzu hayata geçirmek, eylemi gerektiği gibi test etmek ve değiştirmek için bir Lego Minifigure ekleyin." ifadelerine yer verildi.

Oyununuzu bitirdikten sonra çevrimiçi olarak paylaşabilirsiniz, bu da varlık paketleri dahil daha fazla seçeneğin kilidini açmanıza yardımcı olur. Özel modelleri içe aktarmanıza, özel düşman davranışları oluşturmanıza ve özel ses ve görsel efektler eklemenize izin veren indirilebilir modlar da var.

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