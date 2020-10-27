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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz

    Lego Games ve dünyanın önde gelen 3B içerik geliştirme platformu Unity, bir satır bile kod yazmadan mini oyunlar oluşturabileceğiniz Mikro Oyun Projesi'ni geliştirdiler.
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    Oyunlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz

    Unity ve Lego, size veya çocuklarınıza tek bir kod satırı yazmadan benzersiz bir Lego oyunu oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir Mikro Oyun Projesi için bir araya geldi.

    'Mikro oyun' projesi, size Unity'nin temellerini eğlenceli ve erişilebilir bir ortamda öğretecek olan, önceden hazırlanmış sanal Lego tuğlalarını bir araya getirerek minyatür seviyeler oluşturmanıza olanak tanıyor. Yeni proje ile bir saatten daha az sürecek bir zaman içinde 3B oynamaya hazır bir oyun yaratabilirsiniz.

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    Programlama bilgisi gerektirmeden oyununuzu yaratın

    Mikro oyun ücretsizdir ve önceden video oyun programlama bilgisi gerektirmez. Başlamak için tek yapmanız gereken bir Unity eğitimini takip etmek. Kendi oyununuzu yaratmaya başlamak için, Unity'i (kişisel kullanım ve öğrenciler için ücretsiz olan) indirip kurun, Lego Microgame projesini 'Öğren' sekmesinden indirin ve sağlanan eğitimleri gözden geçirin.

    Unity'den yapılan açıklamada: "Unity'yi kurduktan sonra, Lego Microgame'inizi nasıl oluşturacağınızı ve değiştireceğinizi öğrenmek için Editor'de basit eğitimler vardır. Sanal Lego tuğlalarını bir araya getirerek, özellikler ve tehlikelerle çok seviyeli bir engelli parkur oluşturursunuz. Ardından, oyununuzu hayata geçirmek, eylemi gerektiği gibi test etmek ve değiştirmek için bir Lego Minifigure ekleyin." ifadelerine yer verildi.

    Oyununuzu bitirdikten sonra çevrimiçi olarak paylaşabilirsiniz, bu da varlık paketleri dahil daha fazla seçeneğin kilidini açmanıza yardımcı olur. Özel modelleri içe aktarmanıza, özel düşman davranışları oluşturmanıza ve özel ses ve görsel efektler eklemenize izin veren indirilebilir modlar da var.



    Kaynakça https://www.engadget.com/lego-unity-microgame-180056365.html https://store.unity.com/lego-microgame Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 56 dk.
    yayınlayabilirmuyuz ki peki
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