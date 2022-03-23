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    Leica kameralı amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra, Mayıs'ta geliyor

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Xiaomi 12 Ultra'nın Mayıs ayında resmiyet kazanacağı bildiriliyor.  
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    Leica kameralı amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra, Mayıs'ta geliyor
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    Amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra'nın bu bahar bitmeden satışa çıkması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı son bilgilere göre akıllı telefon Mayıs ayında Çin pazarında duyurulacak. Daha sonrasında ise diğer ülkelerde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Xiaomi 12 Ultra'nın dört sensörlü devasa boyutta bir yuvarlak kamera ünitesine sahip olacağı bildiriliyor. Çinli şirketin kamera sistemini geliştirmek için Leica ile iş birliği yaptığı yönünde bilgiler var. Ayrıca daha önce cihazın bazı muhtemel özellikleri de sızdırılmıştı.

    Leica kameralı amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra, Mayıs'ta geliyor
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    Xiaomi hakkında bilinenler

    Söylentilere göre amiral gemisi telefon Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran taşıyacak. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci, 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh pil de konuşulanlar arasında.

    Önümüzdeki haftalarda Xiaomi 12 Ultra hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://pricebaba.com/blog/xiaomi-12-ultra-launch-timeline-tipped https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_ultra_arrives_in_may_new_rumor_claims-news-53673.php
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