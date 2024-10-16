Lenovo yeni ev arkadaşınızı sunar

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem akıllı hoparlör konseptinin yayılışında olduğu gibi üretken yapay zekâ trendinde de aynı safhaları görebiliyoruz. Mobil cihazlarda kendisine yer bulan yapay zekâ arkadaşları artık özel projelere ev sahipliği yapıyor.

Lenovo AI Buddy geliyor

Meta patronu Mark Zuckerberg ile birlikte Lenovo Teknoloji Konferansı’nda sahneye çıkan Lenovo AI Buddy adındaki asistan, özellikle kişisel etkileşim için tasarlanmış. Mühendisler, Meta tarafından geliştirilen Llama büyük dil modelini temel alarak AI Now adında bir ara yüz geliştirmiş.

Rabbit R1 fiyasko mu? 5 ay önce eklendi

Daha önce büyük tartışma konusu olan Rabbit R1 cihazının daha gelişmişi gibi görünen AI Buddy, kullanıcıyı takip eden dairesel bir ekrana sahip. Bu ekranda kullanıcıya çeşitli bilgiler sunuluyor ve yüz ifadeleri ile etkileşime göre farklı tepkiler veriliyor. USB Tip-C ve Tip-A girişleri olan cihaz harici bellekleri de destekliyor. Lenovo AI Buddy için şimdilik bir çıkış tarihi verilmedi.

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