Lenovo yeni ev arkadaşınızı sunar

Lenovo AI Buddy geliyor
Meta patronu Mark Zuckerberg ile birlikte Lenovo Teknoloji Konferansı’nda sahneye çıkan Lenovo AI Buddy adındaki asistan, özellikle kişisel etkileşim için tasarlanmış. Mühendisler, Meta tarafından geliştirilen Llama büyük dil modelini temel alarak AI Now adında bir ara yüz geliştirmiş.
Daha önce büyük tartışma konusu olan Rabbit R1 cihazının daha gelişmişi gibi görünen AI Buddy, kullanıcıyı takip eden dairesel bir ekrana sahip. Bu ekranda kullanıcıya çeşitli bilgiler sunuluyor ve yüz ifadeleri ile etkileşime göre farklı tepkiler veriliyor. USB Tip-C ve Tip-A girişleri olan cihaz harici bellekleri de destekliyor. Lenovo AI Buddy için şimdilik bir çıkış tarihi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.