Lenovo'dan oyuncu telefonu geliyor: Legion Gaming Phone

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Oyun odaklı akıllı telefonlar son dönemde oldukça popüler hale geldi. Razer, Xiaomi, ZTE ve Asus gibi çok sayıda üretici oyuncu telefonlarını birbiri ardına piyasaya sürerek bu alanda da sıkı bir rekabet ortamı oluşmasını sağladı.

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Çinli teknoloji devi Lenovo da rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Şirket popüler sosyal medya platformu Weibo'da "Lenovo Legion Gaming Phone" isimli bir sayfa açarak ilk oyuncu telefonunun yakında piyasaya sürüleceğine yönelik net bir sinyal verdi.

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Yakında tanıtılacak

Akıllı telefon şirketin oyun odaklı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını kapsayan Lenovo Legion serisinin bir parçası olacak. Cihazın 2020 yılının başlarında resmiyet kazanması bekleniyor.

Lenovo'nun ilk oyuncu telefonu ile Ocak ayındaki CES 2020 fuarında veya Şubat'ta gerçekleştirilecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanışabiliriz.