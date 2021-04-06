Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı

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Lenovo Legion 2 Pro'nun tanıtılmasına sayılı günler kala oyun odaklı akıllı telefonu canlı olarak gösteren birkaç fotoğraf internete sızdı. Görüntüler Hintli duyumcu Mukul Sharma'dan (@stufflistings) geliyor.

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Cihaz, görmeye pek de alışık olmadığımız türden bir tasarıma sahip. Arka kamera ünitesi 64 megapiksel OmniVision OV64A ana görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon 120 kare/sn hızında 4K video ve 30 kare/sn hızında 8K video çekebilecek.

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Teknik özellikleri

Lenovo Legion 2 Pro'nun ön yüzeyinde Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.92 inç AMOLED ekran yer alacak. Cihazın ekranında herhangi bir delik veya çentik yok. Zira selfie kamerası tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi yan tarafta yer alıyor

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Dünyanın en güçlü, en yenilikçi ve "en soğuk" oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Lenovo Legion 2 Pro'nun diğer özellikleri Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ve 90W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil olarak sıralanıyor.

https://twitter.com/stufflistings/status/1379264311969783809

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