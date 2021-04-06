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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı

    Dünyanın en güçlü, en yenilikçi ve "en soğuk" oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı. Oyun odaklı canavar 8 Nisan'da tanıtılacak.
    06 Nisan 2021, 19:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı
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    Lenovo Legion 2 Pro'nun tanıtılmasına sayılı günler kala oyun odaklı akıllı telefonu canlı olarak gösteren birkaç fotoğraf internete sızdı. Görüntüler Hintli duyumcu Mukul Sharma'dan (@stufflistings) geliyor.

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    Cihaz, görmeye pek de alışık olmadığımız türden bir tasarıma sahip. Arka kamera ünitesi 64 megapiksel OmniVision OV64A ana görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon 120 kare/sn hızında 4K video ve 30 kare/sn hızında 8K video çekebilecek.

    Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı
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    Teknik özellikleri

    Lenovo Legion 2 Pro'nun ön yüzeyinde Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.92 inç AMOLED ekran yer alacak. Cihazın ekranında herhangi bir delik veya çentik yok. Zira selfie kamerası tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi yan tarafta yer alıyor

    Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı
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    Dünyanın en güçlü, en yenilikçi ve "en soğuk" oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Lenovo Legion 2 Pro'nun diğer özellikleri Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ve 90W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil olarak sıralanıyor.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1379264311969783809
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Garip bir tasarım. Güzel bir telefon olur umarım
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    En soğuk oyuncu telefonu... Çok iddalı bakalım
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    Markus Schulz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "5.500 mAh" xD
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