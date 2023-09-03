Lenovo oyuncular için RGB kablosuz kulaklık duyurdu

Lenovo Legion E510 özellikleri ve fiyatı
Lenovo Legion E510 kulaklık parçalarının kablo ile birbirine bağlandığı bir kablosuz kulaklık. 10mm armatür sürücüler sayesinde güçlü basslar ve dengeli orta frekanslar elde edilebiliyor. Kulaklık 50Hz-10kHz frekans aralığında çalışırken kablosunun uzunluğu da 150cm.
Kontrolcü üzerinde çok yönlü bir mikrofon bulunuyor. Telefon üzerinden kontrol edilen RGB şerit de kontrolcünün arka kısmında yer alıyor. Mikrofon bağlantı için USB Tip-C portunu kullanıyor. Lenovo Legion E510 7.1 RGB kulaklığı 50 Euro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.