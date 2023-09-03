Lenovo oyuncular için RGB kablosuz kulaklık duyurdu

Tam Boyutta Gör Steam Deck rakibi Legion Go taşınabilir konsolunu duyuran Lenovo, bu konsol özelinde kullanılacak ancak diğer cihazlarla da uyumlu çalışacak aksesuarlarını da birer birer piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Lenovo Legion E510 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion E510 kulaklık parçalarının kablo ile birbirine bağlandığı bir kablosuz kulaklık. 10mm armatür sürücüler sayesinde güçlü basslar ve dengeli orta frekanslar elde edilebiliyor. Kulaklık 50Hz-10kHz frekans aralığında çalışırken kablosunun uzunluğu da 150cm.

Lenovo Legion Go tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Kontrolcü üzerinde çok yönlü bir mikrofon bulunuyor. Telefon üzerinden kontrol edilen RGB şerit de kontrolcünün arka kısmında yer alıyor. Mikrofon bağlantı için USB Tip-C portunu kullanıyor. Lenovo Legion E510 7.1 RGB kulaklığı 50 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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Lenovo Legion E510 RGB tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı