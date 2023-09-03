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    Lenovo oyuncular için RGB kablosuz kulaklık duyurdu

    Lenovo Legion E510 kablosuz oyuncu kulaklığı uygun fiyat etiketi ile RGB şerit aydınlatma, çok yönlü mikrofon ve belirli seviyeye kadar ses kalitesi sunuyor.    
    Lenovo Legion E510 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Steam Deck rakibi Legion Go taşınabilir konsolunu duyuran Lenovo, bu konsol özelinde kullanılacak ancak diğer cihazlarla da uyumlu çalışacak aksesuarlarını da birer birer piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Lenovo Legion E510 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion E510 kulaklık parçalarının kablo ile birbirine bağlandığı bir kablosuz kulaklık. 10mm armatür sürücüler sayesinde güçlü basslar ve dengeli orta frekanslar elde edilebiliyor. Kulaklık 50Hz-10kHz frekans aralığında çalışırken kablosunun uzunluğu da 150cm.

    Kontrolcü üzerinde çok yönlü bir mikrofon bulunuyor. Telefon üzerinden kontrol edilen RGB şerit de kontrolcünün arka kısmında yer alıyor. Mikrofon bağlantı için USB Tip-C portunu kullanıyor. Lenovo Legion E510 7.1 RGB kulaklığı 50 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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