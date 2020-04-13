Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak

Hızlı şarj teknolojisi özellikle Çin pazarında büyük bir hızla yükseliş yaşarken şimdilik lider, Oppo ve 65 Watt hızda şarj olabilen Reno Ace ve Find X2 Pro modelleri. Bu durum, yine Çinli Lenovo’nun yeni Legion Gaming Phone modeliyle 90 Watt seviyesine taşınacak gibi görünüyor.

Tanıtım posterinde ortaya çıkan bu bilgiye göre cihaz, 90W şarj aletine sahip olacak ve bu hızda şarj olacak. Xiaomi, Mi 10 Pro modelinde kutuya 65W gücünde şarj aleti koymuş olsa da cihaz en fazla 50W hızda şarj olabiliyor. Lenovo’ya göre 90W hız, hem şarj aleti hem de telefonun kapasitesini ifade ediyor.

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65 Watt ile şarj imkanı sunan Oppo Reno Ace, 4000mAh kapasiteli pilini 35 dakikada tam olarak şarj edebiliyor. Legion Gaming Phone, aynı kapasitede pil ile gelirse 30 dakikanın altında tam şarj imkanı sunacaktır. Kapasitenin 5000mAh civarlarında olması durumunda ise 35 dakika seviyelerinde tam şarj, 90 Watt ile mümkün olacaktır.

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