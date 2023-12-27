Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 laptoplar Intel Core i9-14900HX ile güçlendi

MSI, 8 Ocak 2024'te tanıtılacak olan Lenovo Legion 2024 dizüstü bilgisayarları için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. 13. Nesil Core "Raptor Lake" CPU'larına veda edilirken yeni 14. Nesil Core "Raptor Lake Refresh" işlemcileri üzerinde şekillenecek yeni laptoplar 24 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı yeni amiral gemisi Core i9-14900HX ile güncellenecekler.
Lenovo Legion'lar Core i9-14900HX ile güçleniyor
Lenovo, yeni Legion Y7000 ve Y9000 oyun dizüstü bilgisayarlarını önümüzdeki yıl Çin'de piyasaya sürecek. Bu dizüstü bilgisayarların birebir aynısı olan Legion 7 ve Legion 9 olarak dünya çapında piyasaya sürülecek. Lenovo, Çin pazar için Yx000 markasını kullanıyor. Yeni ürünler hakkındaki bilgiler şimdilik oldukça sınırlı olsa da çok geçmeden CES 2024 kapsamında tüm detaylara sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.