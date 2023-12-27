Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 laptoplar Intel Core i9-14900HX ile güçlendi

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MSI, 8 Ocak 2024'te tanıtılacak olan Lenovo Legion 2024 dizüstü bilgisayarları için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. 13. Nesil Core "Raptor Lake" CPU'larına veda edilirken yeni 14. Nesil Core "Raptor Lake Refresh" işlemcileri üzerinde şekillenecek yeni laptoplar 24 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı yeni amiral gemisi Core i9-14900HX ile güncellenecekler.

Lenovo Legion'lar Core i9-14900HX ile güçleniyor

Tam Boyutta Gör Lenovo, yeni Legion Y7000 ve Legion Y9000 oyun dizüstü bilgisayarları için Mission Impossible tarzı bir pazarlama kampanyası yürütüyor ve teaser, içinde Intel Core i9-14900HX işlemci bulunan yeni Lenovo Legion Y9000 oyuncu dizüstü bilgisayarını çalmak için bir soygunu konu alan görevi tasvir ediyor. Intel'in yeni Core i9-14900HX işlemcisi, yerini aldığı işlemciyle aynı 55W’lık TDP’ye sahip.

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Lenovo, yeni Legion Y7000 ve Y9000 oyun dizüstü bilgisayarlarını önümüzdeki yıl Çin'de piyasaya sürecek. Bu dizüstü bilgisayarların birebir aynısı olan Legion 7 ve Legion 9 olarak dünya çapında piyasaya sürülecek. Lenovo, Çin pazar için Yx000 markasını kullanıyor. Yeni ürünler hakkındaki bilgiler şimdilik oldukça sınırlı olsa da çok geçmeden CES 2024 kapsamında tüm detaylara sahip olacağız.

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Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 için Intel Core i9-14900HX zamanı