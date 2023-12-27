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    Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 laptoplar Intel Core i9-14900HX ile güçlendi

    Lenovo'nun yeni Legion Y7000 ve Y9000 2024 oyun dizüstü bilgisayarları tanıtıldı: CES 2024'te bolca göreceğimiz Intel'in yeni Core i9-14900HX işlemcisine sahip olacaklar.

    Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 için Intel Core i9-14900HX zamanı Tam Boyutta Gör

    MSI, 8 Ocak 2024'te tanıtılacak olan Lenovo Legion 2024 dizüstü bilgisayarları için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. 13. Nesil Core "Raptor Lake" CPU'larına veda edilirken yeni 14. Nesil Core "Raptor Lake Refresh" işlemcileri üzerinde şekillenecek yeni laptoplar 24 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı yeni amiral gemisi Core i9-14900HX ile güncellenecekler.

    Lenovo Legion'lar Core i9-14900HX ile güçleniyor

    Lenovo Legion Y7000 ve Y9000 için Intel Core i9-14900HX zamanı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, yeni Legion Y7000 ve Legion Y9000 oyun dizüstü bilgisayarları için Mission Impossible tarzı bir pazarlama kampanyası yürütüyor ve teaser, içinde Intel Core i9-14900HX işlemci bulunan yeni Lenovo Legion Y9000 oyuncu dizüstü bilgisayarını çalmak için bir soygunu konu alan görevi tasvir ediyor. Intel'in yeni Core i9-14900HX işlemcisi, yerini aldığı işlemciyle aynı 55W’lık TDP’ye sahip.

    Lenovo, yeni Legion Y7000 ve Y9000 oyun dizüstü bilgisayarlarını önümüzdeki yıl Çin'de piyasaya sürecek. Bu dizüstü bilgisayarların birebir aynısı olan Legion 7 ve Legion 9 olarak dünya çapında piyasaya sürülecek. Lenovo, Çin pazar için Yx000 markasını kullanıyor. Yeni ürünler hakkındaki bilgiler şimdilik oldukça sınırlı olsa da çok geçmeden CES 2024 kapsamında tüm detaylara sahip olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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