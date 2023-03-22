Lenovo oyuncu telefonu pazarından çekilme kararı aldı

Şirketin geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü son oyuncu telefonu Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Legion Y70 modeliydi. Cihaz iyi bir fiyat-performans oranı sunuyordu, ancak bu rekabetçi model bile Lenovo'nun ayakta kalmasına yardımcı olamamış görünüyor.
ASUS ve Nubia ayakta kaldı
Daha önce Xiaomi'nin oyun odaklı akıllı telefon ve aksesuar üreten Black Shark bölümündeki personelin yarısın işten çıkardığı bildirilmişti. Son gelişmenin ardından oyuncu telefonları segmentinde sadece ASUS (ROG Phone) ve Nubia (Red Magic) markaları tam anlamıyla ayakta kalmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)