Tam Boyutta Gör Lenovo'da görev yapan bir çalışanın sosyal medya paylaşımına göre şirket Legion mobil bölümünde küçülmeye gitti ve oyun odaklı akıllı telefon üretimini bırakma kararı aldı. Çin merkezli teknoloji devi son derece ilgi çekici modeller piyasaya sürmesine rağmen bu alanda önemli bir ilerleme kaydedemedi.

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Şirketin geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü son oyuncu telefonu Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Legion Y70 modeliydi. Cihaz iyi bir fiyat-performans oranı sunuyordu, ancak bu rekabetçi model bile Lenovo'nun ayakta kalmasına yardımcı olamamış görünüyor.

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ASUS ve Nubia ayakta kaldı

Daha önce Xiaomi'nin oyun odaklı akıllı telefon ve aksesuar üreten Black Shark bölümündeki personelin yarısın işten çıkardığı bildirilmişti. Son gelişmenin ardından oyuncu telefonları segmentinde sadece ASUS (ROG Phone) ve Nubia (Red Magic) markaları tam anlamıyla ayakta kalmış oldu.

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Lenovo oyuncu telefonu pazarından çekilme kararı aldı