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    Anlık Bildirim

    Lenovo oyuncu telefonu pazarından çekilme kararı aldı

    Oyun odaklı akıllı telefon pazarında deyim yerindeyse yaprak dökümü yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre Çinli Lenovo oyun odaklı akıllı telefon üretimini bırakma kararı aldı.
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    Lenovo oyuncu telefonu pazarından çekilme kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo'da görev yapan bir çalışanın sosyal medya paylaşımına göre şirket Legion mobil bölümünde küçülmeye gitti ve oyun odaklı akıllı telefon üretimini bırakma kararı aldı. Çin merkezli teknoloji devi son derece ilgi çekici modeller piyasaya sürmesine rağmen bu alanda önemli bir ilerleme kaydedemedi.

    Şirketin geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü son oyuncu telefonu Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Legion Y70 modeliydi. Cihaz iyi bir fiyat-performans oranı sunuyordu, ancak bu rekabetçi model bile Lenovo'nun ayakta kalmasına yardımcı olamamış görünüyor.

    Lenovo oyuncu telefonu pazarından çekilme kararı aldı Tam Boyutta Gör

    ASUS ve Nubia ayakta kaldı

    Daha önce Xiaomi'nin oyun odaklı akıllı telefon ve aksesuar üreten Black Shark bölümündeki personelin yarısın işten çıkardığı bildirilmişti. Son gelişmenin ardından oyuncu telefonları segmentinde sadece ASUS (ROG Phone) ve Nubia (Red Magic) markaları tam anlamıyla ayakta kalmış oldu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    shadow fight 3 promosyon kodu orjinal forma nereden alınır hepsipay nedir özcan aykın arka silecek neden çalışmaz

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