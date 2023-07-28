Lenovo Tab P12 dev ekranıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Lenovo Tab P12 tablet modeli abisine göre biraz daha kırpılmış özelliklerle piyasaya çıkacak. Özellikle büyük ekranda medya tüketimi arayanlar için Lenovo Tab P12 tablet modeli alternatif olmaya çalışacak.

Lenovo Tab P12 özellikleri ve fiyatı

12.7 inç 1840x1944 piksel LCD ekran

Dimensity 7050 yonga seti

4GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

10200mAh batarya, 30W hızlı şarj

13MP arka kamera

8MP ön kamera

400 Euro başlangıç

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Lenovo Tab P12 tablet modeli iki yıl önceki Pro versiyona kıyasla kırpılmış özelliklerle geliyor. Performans tarafı biraz gerilerken ekran da AMOLED panelden vazgeçmiş. Sadece 60Hz tazeleme hızına yer verilirken JBL imzalı ses korunmuş. Yine ekran kalemi de pakete dahil edilmiş. Lenovo Tab P12 modeli Ağustos ayında Avrupa pazarına sunulacak.

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Lenovo Tab P12 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı