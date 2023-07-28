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    Lenovo Tab P12 dev ekranıyla tanıtıldı

    Lenovo Tab P12 tablet modelinde Dimensity 7050 yonga seti, 12.7 inç LCD ekran, 10200mAh batarya, 30W hızlı şarj, 13MP arka kamera gibi özellikler yer alıyor.    
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    Lenovo Tab P12 Tam Boyutta Gör
    Lenovo Tab P12 tablet modeli abisine göre biraz daha kırpılmış özelliklerle piyasaya çıkacak. Özellikle büyük ekranda medya tüketimi arayanlar için Lenovo Tab P12 tablet modeli alternatif olmaya çalışacak.

    Lenovo Tab P12 özellikleri ve fiyatı

    • 12.7 inç 1840x1944 piksel LCD ekran
    • Dimensity 7050 yonga seti
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 10200mAh batarya, 30W hızlı şarj
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 400 Euro başlangıç

    Lenovo Tab P12 tablet modeli iki yıl önceki Pro versiyona kıyasla kırpılmış özelliklerle geliyor. Performans tarafı biraz gerilerken ekran da AMOLED panelden vazgeçmiş. Sadece 60Hz tazeleme hızına yer verilirken JBL imzalı ses korunmuş. Yine ekran kalemi de pakete dahil edilmiş. Lenovo Tab P12 modeli Ağustos ayında Avrupa pazarına sunulacak.

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