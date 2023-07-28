Lenovo Tab P12 dev ekranıyla tanıtıldı

Lenovo Tab P12 özellikleri ve fiyatı
- 12.7 inç 1840x1944 piksel LCD ekran
- Dimensity 7050 yonga seti
- 4GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 10200mAh batarya, 30W hızlı şarj
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 400 Euro başlangıç
Lenovo Tab P12 tablet modeli iki yıl önceki Pro versiyona kıyasla kırpılmış özelliklerle geliyor. Performans tarafı biraz gerilerken ekran da AMOLED panelden vazgeçmiş. Sadece 60Hz tazeleme hızına yer verilirken JBL imzalı ses korunmuş. Yine ekran kalemi de pakete dahil edilmiş. Lenovo Tab P12 modeli Ağustos ayında Avrupa pazarına sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: