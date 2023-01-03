Lenovo gürültü engellemeli kulaklığını duyurdu

CES 2023 fuarına tam 16 farklı ürün ile çıkarma yapmaya hazırlanan Lenovo, fuar öncesinde de tanıtımlarına devam ediyor. Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık iddialı özelliklerle geliyor.

Lenovo TC550 özellikleri ve fiyatı

Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm tam mesafe dinamik sürücüler ile geliyor. RuFeB mıknatıs ve PU&PEEK polimer kompozit diyafram yoğun bir bass çıkışı sağlıyor. Mid ve tizler de tatmin edici seviyede.

Lenovo Tab M9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Çift mikrofon ile 25 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen kulaklığın silikon uçları da gürültüyü azaltmak için tasarlanmış. Ayrıca görüşmelerde de berrak ses kalitesi sağlanıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanırken her parça da ayrı ayrı kullanılabiliyor.

Paslanmaz çelikten imal edilen gövdenin dış kısmı dokunmatik kontroller barındırıyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılırken kutusu ile 24 saat daha ek süre elde edilebiliyor. Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık modeli 36$ fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Lenovo TC550 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı