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    Lenovo gürültü engellemeli kulaklığını duyurdu

    Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık modeli tatmin edici seviyede gürültü engelleme yapabilirken paslanmaz çelik gövdesi ile tasarıma da önem verdiğini gösteriyor. 
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    Lenovo TC550
    CES 2023 fuarına tam 16 farklı ürün ile çıkarma yapmaya hazırlanan Lenovo, fuar öncesinde de tanıtımlarına devam ediyor. Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık iddialı özelliklerle geliyor.

    Lenovo TC550 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm tam mesafe dinamik sürücüler ile geliyor. RuFeB mıknatıs ve PU&PEEK polimer kompozit diyafram yoğun bir bass çıkışı sağlıyor. Mid ve tizler de tatmin edici seviyede.

    Çift mikrofon ile 25 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen kulaklığın silikon uçları da gürültüyü azaltmak için tasarlanmış. Ayrıca görüşmelerde de berrak ses kalitesi sağlanıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanırken her parça da ayrı ayrı kullanılabiliyor.

    Paslanmaz çelikten imal edilen gövdenin dış kısmı dokunmatik kontroller barındırıyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılırken kutusu ile 24 saat daha ek süre elde edilebiliyor. Lenovo TC550 tam kablosuz kulaklık modeli 36$ fiyat etiketi ile satılacak.

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