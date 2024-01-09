Lenovo, yeni Yoga serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2024 fuarunda yeni Yoga serisi laptoplarını tanıttı. Yoga serisine ait 8 ürünün tanıtıldığı fuarda 3 adet ürüne değineceğiz: Yoga Pro 9i, Yoga Pro 7i ve Yoga Pro 7.

Lenovo Yoga Pro 9i (2024) özellikleri

Serinin tepe modeli olan Yoga Pro 9i (2024), 165Hz yenileme hızına ve PureSight Pro teknolojisine sahip 16 inç, 3,2K (3200 x 2000 piksel) IPS ekran ile geliyor. Ekranın parlaklığı 400 nit seviyesinde. Alternatif olarak parlaklığı 1200 nit'e çıkaran Mini LED ekran seçeneği de bulunuyor. Cihaz, Intel Core Ultra 5/7/9 H serisi işlemcilerden güç alıyor. Grafik tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 4070 mobil GPU bulunuyor. 64 GB'a kadar LPDDR5X bellek seçeneği ve 1 TB'a kadar PCIe M.2 depolama kapasitesiyle Yoga Pro 9i, geniş depolama kapasitesinin yanında çoklu görevlerin üstesinden de rahatlıkla gelebiliyor. Bilgisayar, 84Wh bataryası ile de uzun pil ömrü vadediyor.

Yoga Pro 9i'de 5 megapiksel webcam, IR kamera ve TOF elektronik kamera deklanşörünün yanı sıra gelişmiş ses yakalama için dört mikrofon bulunuyor. Bilgisayar, Smart Amp teknolojisiyle zenginleştirilmiş dört subwoofer içeren altı hoparlör ve Dolby Atmos Audio ile ses konusunda da iddialı. Cihazın diğer özellikleri ise şöyle: Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0, tam boyutlu SD kart okuyucu, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1.

Yoga Pro 9i, 362 x 253 x 17,9 mm boyutları, 2,18 kg ağırlığı ve 180 derece dönebilen esnek menteşesiyle çok işlevli ve şık bir dizüstü bilgisayar. Tidal Teal ve Luna Grey gibi iki renk seçeneğine sahip cihaz, 1649 dolar fiyattan satışa sunuldu.

Lenovo Yoga Pro 7i (2024), Yoga 7 Pro (2024) özellikleri

Tam Boyutta Gör Yoga Pro 7 ve Yoga Pro 7i, aynı ekran özelliklerine sahip benzer laptoplar. Her iki cihazda da, 90 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı ve TUV düşük mavi ışık sertifikası bulunan, 14,5 inç 2,5K (2560 x 1600 piksel) IPS ekran bulunuyor. İşlemci tarafında, Intel Core Ultra 5/7/9 H Serisi ve AMD Ryzen 8845HS seçenekleri bulunuyor. Grafik tarafında ise Yoga Pro 7i için GeForce RTX 4050 mobil GPU'suna, Yoga Pro 7 için GeForce RTX 3050 mobil GPU'suna kadar isteğe bağlı seçenekler sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Yoga Pro 7i 32GB'a kadar, Yoga 7 Pro ise 16GB'a kadar LPDDR5X RAM seçenekleri sunarken, depolama tarafında ise her iki cihaz da 1 TB'a kadar PCIe M.2 SSD seçeneğine sahip.

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Yoga Pro 7 ve 7i'de Full HD webcam, IR kamera, ToF kamera deklanşörü ve dört mikrofon bulunuyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos Audio destekli 4 adet 2W hoparlör yer alıyor. Cİhazların diğer özellikleri ise şöyle: USB Type-C Thunderbolt, HDMI, USB-A ve 3.5mm ses çıkışı, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.1

Yoga Pro 7 ve 7i, çok yönlü kullanım için 180 derecelik bir menteşeyle birlikte geliyor. 326 x 227 x 15,6 mm ölçülere ve 1,49 kg ağırlığa sahip cihazlarda 73 Whr kapasiteli batarya bulunuyor. Her iki cihaz da Tidal Teal ve Luna Grey renk seçenekleriyle geliyor. Yoga Pro 7, 1349 dolar fiyat ile bu yılın nisan ayında satışa çıkacak. Yoga Pro 7i ise 999 euro fiyat etiketiyle, bu aydan itibaren belirli EMEA pazarlarında satışa sunulacak, Kuzey Amerika'da ise satılmayacak.

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Lenovo yeni Yoga serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı