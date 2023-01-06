Lenovo Yoga Book 9i çift ekranlı dizüstü duyuruldu

Tam Boyutta Gör Son dönemde katlanabilir ekranlı dizüstü modelleri yavaş yavaş podyumlarda boy gösterirken Lenovo biraz daha geleneksel bir yaklaşım tercih etmiş. Lenovo Yoga Book 9i çift ekranı ile geliyor.

Lenovo Yoga Book 9i neler sunuyor?

Lenovo Yoga Book 9i dizüstü modeli iki adet OLED ekran sunuyor ve bir menteşe ile ekranları ayırıyor. Ekranları yan yana veya üst üste farklı verimlilik pozisyonlarında kullanabiliyorsunuz. Bluetooth klavye alt ekranın üzerine veya dışarıya konabiliyor. Yani katlanabilir ekranlar gibi görüntünün kesintisiz birleşmesi söz konusu değil.

Lenovo TC550 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Menteşe kısmında Bowers and Wilkins hoparlör yer alırken 360 derecelik ses verebiliyor. Stand cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca bir de ekran kalemi ile birlikte geliyor. Batarya ise tüm günü çıkaracak kapasitede. Lenovo Yoga Book 9i yaz aylarında piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.