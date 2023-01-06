Lenovo Yoga Book 9i çift ekranlı dizüstü duyuruldu

Lenovo Yoga Book 9i neler sunuyor?
Lenovo Yoga Book 9i dizüstü modeli iki adet OLED ekran sunuyor ve bir menteşe ile ekranları ayırıyor. Ekranları yan yana veya üst üste farklı verimlilik pozisyonlarında kullanabiliyorsunuz. Bluetooth klavye alt ekranın üzerine veya dışarıya konabiliyor. Yani katlanabilir ekranlar gibi görüntünün kesintisiz birleşmesi söz konusu değil.
Menteşe kısmında Bowers and Wilkins hoparlör yer alırken 360 derecelik ses verebiliyor. Stand cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca bir de ekran kalemi ile birlikte geliyor. Batarya ise tüm günü çıkaracak kapasitede. Lenovo Yoga Book 9i yaz aylarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..