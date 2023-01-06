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    Lenovo Yoga Book 9i çift ekranlı dizüstü duyuruldu

    Lenovo Yoga Book 9i dizüstü modeli katlanabilir ekranların aksine çift ekranlı bir yapı ile geliyor. Böylece yan yana iki ekran kullanıyormuş gibi verimliliğinizi arttırabiliyor. 
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    Lenovo Yoga Book 9i Tam Boyutta Gör
    Son dönemde katlanabilir ekranlı dizüstü modelleri yavaş yavaş podyumlarda boy gösterirken Lenovo biraz daha geleneksel bir yaklaşım tercih etmiş. Lenovo Yoga Book 9i çift ekranı ile geliyor.

    Lenovo Yoga Book 9i neler sunuyor?

    Lenovo Yoga Book 9i dizüstü modeli iki adet OLED ekran sunuyor ve bir menteşe ile ekranları ayırıyor. Ekranları yan yana veya üst üste farklı verimlilik pozisyonlarında kullanabiliyorsunuz. Bluetooth klavye alt ekranın üzerine veya dışarıya konabiliyor. Yani katlanabilir ekranlar gibi görüntünün kesintisiz birleşmesi söz konusu değil.

    Menteşe kısmında Bowers and Wilkins hoparlör yer alırken 360 derecelik ses verebiliyor. Stand cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca bir de ekran kalemi ile birlikte geliyor. Batarya ise tüm günü çıkaracak kapasitede. Lenovo Yoga Book 9i yaz aylarında piyasada olacak.

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    abstergo78GHOST 1 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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