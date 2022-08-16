Lenovo Yoga Slim 970i premium fiyattan satışa çıkıyor

Lenovo’nun ince dizüstü bilgisayarlarını topladığı Yoga Slim adlı serisine yeni bir amiral gemisi daha katılıyor. Lenovo Yoga Slim 970i dizüstü modeli hem çok ince hem de sıfır karbon salınımı sertifikasına sahip.

Lenovo Yoga Slim 970i özellikleri ve fiyatı

Lenovo Yoga Slim 970i dizüstü modeli 14 inçlik OLED ekranında 3840x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Dokunmatik destekli olan ekran; Dolby Vision, 10-bit renk desteği, sRGB renk gamının yüzde 125’ini kapsama ve 400 nit maksimum parlaklık seviyesi ile geliyor. Kasanın boyutları ise 315mmx214.4mmx14.9mm olarak belirlenmiş.

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Intel Core i7-1280P işlemcisini temel alan cihazın 1.45GHz hızında çalışan 96 kümeli dahili Xe grafik birimi mevcut. 16GB RAM ve 1TB SSD ile desteklenen modelde Bowers & Wilkins imzalı ses sistemi ve sürgü kapaklı bir web kamerası yer alıyor. 3 adet Thunderbolt 4 çıkışı olan cihaz 12 saate yakın kullanım süresi sunuyor ve hızlı şarjı da destekliyor. Lenovo Yoga Slim 970i dizüstü modeli için 2139$ fiyat etiketi mevcut.

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Lenovo Yoga Slim 970i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı