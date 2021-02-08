Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı

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Son günlerde popüler olan The Big Short isimli filmin ve Vice isimli filmin yönetmeni olan Adam McKay'in yeni filminin setinden bazı görseller paylaşıldı.

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Görsellere baktığımızda filmin başrolü olan Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı görüyoruz yine. Ayrıca görsellerde filmin başka bir başarılı oyuncusu Timothée Chalamet de bulunuyor. Ayrıca filmin çekimleri esnasında Jennifer Lawrence'ın gözüne gelen bir cam sebebiyle yaralandığı açıklandı. Şu an durumunun iyi olduğu söyleniyor.

Filmin tam oyuncu kadrosu şu şekilde: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Netflix filmi Don’t Look Up, dünyanın bir meteor yüzünden 6 ay içinde yok olacağını öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatıyor. Tam yayın tarihi ne yazık ki belli değil ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Bahsi geçen set görsllerini aşağıda bulabilirsiniz.

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