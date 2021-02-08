Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı

    Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up filminin setinden yeni görseller yayınlandı. Başrolünde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın olduğu film bu yıl yayınlanacak.
    08 Şubat 2021, 15:00 (1 hf.)
    3,8b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son günlerde popüler olan The Big Short isimli filmin ve Vice isimli filmin yönetmeni olan Adam McKay'in yeni filminin setinden bazı görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı

    Görsellere baktığımızda filmin başrolü olan Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı görüyoruz yine. Ayrıca görsellerde filmin başka bir başarılı oyuncusu Timothée Chalamet de bulunuyor. Ayrıca filmin çekimleri esnasında Jennifer Lawrence'ın gözüne gelen bir cam sebebiyle yaralandığı açıklandı. Şu an durumunun iyi olduğu söyleniyor.

    Filmin tam oyuncu kadrosu şu şekilde:  Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley.

    Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Netflix filmi Don’t Look Up, dünyanın bir meteor yüzünden 6 ay içinde yok olacağını öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatıyor. Tam yayın tarihi ne yazık ki belli değil ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    Bahsi geçen set görsllerini aşağıda bulabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lan orada DiCaprio varken pigmenin tekiyle niye öpüşüyon Jennifer?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Timothée Chalamet de her yerde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kadro iyi de Netflix ne kadar kaliteli olur onu bilemem.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncular da iyiyde Netflix filmi olması korkutuyor. Şuana kadar adam akıllı Netflix filmi veya dizisi görmedim hepsi vasat ve altı yapımlar. Netflix yılda bir kaç tane iyi yapım yerine bir sürü vasat yapım çıkarmayı tercih ediyor .
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Narcos , House of Cards , Castlevania , When They See Us ve The Crown'a haksızlık etmediniz mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı 1 hf. BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor 1 hf. Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı 1 hf. İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor 1 hf. Gigahome yongalı, 2.4GHz'de rakiplerinden iyi "Honor Router 3 incelemesi" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor 1 hf. Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti 1 hf. Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı 1 hf. M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman 1 hf. Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor 1 hf. Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor 1 hf. iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor 1 hf. Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı 1 hf. Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği 1 hf. Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor 1 hf. Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı 1 hf. Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın 1 hf. Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi 1 hf. İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar 1 hf. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı Sonraki Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı 1 hf. Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız