Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de

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Huawei’nin kendi cihazları için geliştirdiği ve nano SIM boyutlarında olan NANO SD kartlar bir süre önce Lexar tarafından da üretilmeye başlanmıştı. Multimedya Bilgisayar A.Ş. tarafından bu kartlar ülkemizde satışa sunuluyor.

Lexar resmi distribütörü

Multimedya Bilgisayar A.Ş. yaptığı duyuruda Lexar markasının ülkemiz dağıtımını üstlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Lexar’ın Huawei için ürettiği nano SD hafıza kartları da ülkemizde satışa sunulacak.

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Lexar nCard serisi eMMC 5.1 protokolünü kullanıyor. Kartlar 90MB/sn’ye kadar okuma ve 70MB/sn2 ’ye kadar yazma hızına sahip. Kapasite olarak da 64GB/128GB/256GB seçenekleri mevcut. Ürünlerde 3 yıl garanti sunuluyor. Lexar nCard ile uyumlu olan Huawei telefonları şu şekilde:

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Huawei Mate 20 Serisi (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS)

Huawei Mate 30 Serisi (Mate 30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 5G Pro, Mate 30 RS)

Huawei P30 Serileri (P30, P30 Pro)

Huawei P40 Serisi (P40, P40 Pro)

Huawei Nova Serisi (Nova 7 SE, Nova 6 se, Nova 5 Pro, Nova 5z, Nova 5i Pro, Nova 5)

Huawei Honor Serisi (Honor Play4T Pro, Honor 30 Pro Plus, Honor 30 Pro, Honor 30S, Honor 20 Lite)

Huawei Enjoy Serisi (Enjoy 10S) ; Huawei Matepad Pro, Matepad Pro 5G ve daha fazlası

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