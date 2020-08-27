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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de

    1996 yılından bu yana dünyanın önde gelen birçok markasının distribütörlüğünü başarı ile yürüten Multimedya Bilgisayar, markalarının arasına Lexar ile bir yenisini daha ekledi.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de
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    Huawei’nin kendi cihazları için geliştirdiği ve nano SIM boyutlarında olan NANO SD kartlar bir süre önce Lexar tarafından da üretilmeye başlanmıştı. Multimedya Bilgisayar A.Ş. tarafından bu kartlar ülkemizde satışa sunuluyor.

    Lexar resmi distribütörü

    Multimedya Bilgisayar A.Ş. yaptığı duyuruda Lexar markasının ülkemiz dağıtımını üstlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Lexar’ın Huawei için ürettiği nano SD hafıza kartları da ülkemizde satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Lexar nCard serisi eMMC 5.1 protokolünü kullanıyor. Kartlar 90MB/sn’ye kadar okuma ve 70MB/sn2 ’ye kadar yazma hızına sahip. Kapasite olarak da 64GB/128GB/256GB seçenekleri mevcut. Ürünlerde 3 yıl garanti sunuluyor. Lexar nCard ile uyumlu olan Huawei telefonları şu şekilde:

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    Huawei P30 Serileri (P30, P30 Pro)

    Huawei P40 Serisi (P40, P40 Pro)

    Huawei Nova Serisi (Nova 7 SE, Nova 6 se, Nova 5 Pro, Nova 5z, Nova 5i Pro, Nova 5)

    Huawei Honor Serisi (Honor Play4T Pro, Honor 30 Pro Plus, Honor 30 Pro, Honor 30S, Honor 20 Lite)

    Huawei Enjoy Serisi (Enjoy 10S) ; Huawei Matepad Pro, Matepad Pro 5G ve daha fazlası



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 2 sa. yeni yorumcu
    Şimdiki telefonların hafızaları çok büyük. İhtiyaç oluyor mu cidden bunlara?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EGök_G70 58 dk. Elenya
    Kişiden kişiye değişmekte, bence gerekli
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