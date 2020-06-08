LG 170Hz tazeleme hızına sahip ultra geniş kavisli monitörünü duyurdu

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Monitör duyurularına hız kesmeden devam eden LG’nin bir sonraki modeli 38WN95C-W kavisli oyuncu monitörü oldu. Ultra geniş ekrana sahip olan monitörün özellikleri premium seviyede yer alıyor

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LG 38WN95C-W özellikleri ve fiyatı

LG 38WN95C-W monitör modeli 38 inçlik Nano IPS ekranında 3840x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Canlı renkler sunan monitör DCI-P3 renk uzayının yüzde 98’ini kapsıyor. 1ms tepki süresi yanında 1000:1 kontrast oranı yanında HDR 600 sertifikası ile 450 kandela parlaklık seviyesi elde ediliyor.

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AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync Compatible standartlarını bir arada sunan model 48Hz ile 144Hz arasında değişen tazeleme hızları sunuyor. Ekran üzerinden kontroller ile 170Hz seviyesine kadar da hız aşırtılabiliyor.

1 adet Thunderbolt 3 uyumlu USB Tip-C, dahili hoparlör, 1 adet DisplayPort, 2 adet HDMI 2.0, 2 adet USB 3.0 portları olan LG 38WN95C-W monitör modeli 1599$ fiyat etiketine sahip. Bu modelin yanında Thunderbolt 3 desteği olmayan 38WN95C-G versiyonu ve dahili hoparlör yerine RGB aydınlatmaya yer veren 38WN95C-B versiyonu da mevcut.

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https://www.techpowerup.com/268091/lg-launches-38wn95c-w-monitor-38-nano-ips-qhd-144-hz-170-hz-1-ms-adaptive-sync-2300r-vesa-displayhdr-600

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