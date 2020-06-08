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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG 170Hz tazeleme hızına sahip ultra geniş kavisli monitörünü duyurdu

    LG 38WN95C-W monitör modeli Nano IPS ekran, 1ms tepki süresi, 170Hz aşırtılmış tazeleme hızı, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile geliyor. LG 38WN95C-W özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    4 sa.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG 170Hz tazeleme hızına sahip ultra geniş kavisli monitörünü duyurdu
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    Monitör duyurularına hız kesmeden devam eden LG’nin bir sonraki modeli 38WN95C-W kavisli oyuncu monitörü oldu. Ultra geniş ekrana sahip olan monitörün özellikleri premium seviyede yer alıyor

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    LG 38WN95C-W özellikleri ve fiyatı

    LG 38WN95C-W monitör modeli 38 inçlik Nano IPS ekranında 3840x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Canlı renkler sunan monitör DCI-P3 renk uzayının yüzde 98’ini kapsıyor. 1ms tepki süresi yanında 1000:1 kontrast oranı yanında HDR 600 sertifikası ile 450 kandela parlaklık seviyesi elde ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync Compatible standartlarını bir arada sunan model 48Hz ile 144Hz arasında değişen tazeleme hızları sunuyor. Ekran üzerinden kontroller ile 170Hz seviyesine kadar da hız aşırtılabiliyor.

    1 adet Thunderbolt 3 uyumlu USB Tip-C, dahili hoparlör, 1 adet DisplayPort, 2 adet HDMI 2.0, 2 adet USB 3.0 portları olan LG 38WN95C-W monitör modeli 1599$ fiyat etiketine sahip. Bu modelin yanında Thunderbolt 3 desteği olmayan 38WN95C-G versiyonu ve dahili hoparlör yerine RGB aydınlatmaya yer veren 38WN95C-B versiyonu da mevcut.

    LG 170Hz tazeleme hızına sahip ultra geniş kavisli monitörünü duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/268091/lg-launches-38wn95c-w-monitor-38-nano-ips-qhd-144-hz-170-hz-1-ms-adaptive-sync-2300r-vesa-displayhdr-600 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Deli333 (kerim emre çetin) 18 dk.
    bu ekran baya hoşuma gidiyor ama dikey ve yatay bakış acışı testleri gelene kadar bekleyeceğim.

    böyle manyak güzel bir site varmış bu arada ilgilenen olursa

    https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/34gk950f-b
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    BeyazBüyü 2 sa.
    Yıl olmuş 2020, yeni cihaz çıkartıp HDMI 2.1 desteği sunmuyorsun, çöp!
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    TheStarBox (uğurcan ) 4 sa.
    1600$ mı?

    Ağam bizimle eyleniy...
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