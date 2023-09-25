LG’den dizüstü bilgisayarlar için katlanabilir OLED atağı

LG'den katlanabilir OLED atağı
LG Display'in 17 inç katlanabilir OLED paneli, daha önce otomotiv ekranlarına uygulanan Tandem OLED yapısına sahip ve BT cihazlarına uygun olarak kullanım ömrünü önemli ölçüde artırıyor. LG Display'in Tandem OLED'i, optimum stabilite ve daha uzun kullanım ömrü için enerjiyi OLED bileşenleri arasında etkili bir şekilde dağıtırken daha parlak ekranlar sunmak için ekstra bir katmana sahip. Dolayısıyla Tandem OLED, iki katmanlı OLED teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Panelin uzun ömürlü olması, dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve tabletler gibi tipik olarak daha uzun kullanım sürelerine sahip BT cihazları için de oldukça uygun.
LG, dizüstü bilgisayarlar için seri üretimine başladığı 17 inç katlanabilir OLED panelinde, katlanma alanındaki kırışıklığı en aza indiren özel bir malzeme kullandığını belirtiyor. Bu arada panel, 17 inç geniş ekranda QHD+ çözünürlük (2560 x 1920) sunuyor. Ekran tamamen açıldığında, 4:3 formatında 17 inçlik taşınabilir bir monitör veya tablet işlevi görüyor. Açıyı ayarlayarak, 3:2 oranına sahip 12,3 inçlik bir dizüstü bilgisayar elde edilebiliyor. LG Display’e göre bu panelde dokunmatik girdi ve kalem desteği de sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.