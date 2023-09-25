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    LG’den dizüstü bilgisayarlar için katlanabilir OLED atağı

    Dizüstü bilgisayarlar için LG Display'in 17 inç katlanabilir OLED'iyle geleceğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Firma, katlanabilir OLED panelinin seri üretimine başladığını duyurdu.
    LG’den dizüstü bilgisayarlar için katlanabilir OLED atağı Tam Boyutta Gör
    LG Display, ekran teknolojilerindeki liderliğini bir kez gözler önüne seriyor. Şirket, kısa bir süre önce BT cihazlarına yönelik OLED ürün yelpazesini genişletmeye kararlılığını göstererek dizüstü bilgisayarlar için 17 inçkatlanabilir OLED panelin seri üretimine başlayacağını duyurdu. Yeni panelin kullanılacağı ürünler hakkında bilgi mevcut olmasa da katlanabilir ekranlı dizüstüler mobiliteyi önemli ölçüde artırabilir.

    LG'den katlanabilir OLED atağı

    LG Display'in 17 inç katlanabilir OLED paneli, daha önce otomotiv ekranlarına uygulanan Tandem OLED yapısına sahip ve BT cihazlarına uygun olarak kullanım ömrünü önemli ölçüde artırıyor. LG Display'in Tandem OLED'i, optimum stabilite ve daha uzun kullanım ömrü için enerjiyi OLED bileşenleri arasında etkili bir şekilde dağıtırken daha parlak ekranlar sunmak için ekstra bir katmana sahip. Dolayısıyla Tandem OLED, iki katmanlı OLED teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Panelin uzun ömürlü olması, dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve tabletler gibi tipik olarak daha uzun kullanım sürelerine sahip BT cihazları için de oldukça uygun.

    LG, dizüstü bilgisayarlar için seri üretimine başladığı 17 inç katlanabilir OLED panelinde, katlanma alanındaki kırışıklığı en aza indiren özel bir malzeme kullandığını belirtiyor. Bu arada panel, 17 inç geniş ekranda QHD+ çözünürlük (2560 x 1920) sunuyor. Ekran tamamen açıldığında, 4:3 formatında 17 inçlik taşınabilir bir monitör veya tablet işlevi görüyor. Açıyı ayarlayarak, 3:2 oranına sahip 12,3 inçlik bir dizüstü bilgisayar elde edilebiliyor. LG Display’e göre bu panelde dokunmatik girdi ve kalem desteği de sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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