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    LG’den ilginç kampanya: TV alana yakıt hediye

    LG, OLED TV modellerinden birini satın alan müşterilere Opet'ten yakıt puanı hediye ediyor.
    2 gün
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    Televizyonlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LG’den ilginç kampanya: TV alana yakıt hediye
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    LG, OLED TV’ler için ilginç bir kampanya başlattı. Bazı LG OLED TV modellerini satın alan müşterilere araç yakıtı hediye ediliyor. LG daha önceki kampanyalarda OLED TV alana LCD TV hediye gibi kampanyalar yapmıştı. Bu seferki kampanya ise araç sahiplerine hitap ediyor.

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    Yakıt hediyesi Opet yakıt puanı olarak veriliyor. Seçilen TV modeline göre 750 TL ile 3000 TL arasında hediye puan yükleniyor. Kampanyanın 30 Eylül’e kadar devam edeceği belirtiliyor.

    Kampanyaya dahil olan modeller ve hediye yakıt miktarı şöyle:

    • OLED77GX ve OLED77CX modelleri 3.000 TL,
    • OLED65GX modeli 1.500 TL,
    • OLED65CX modeli 1.250 TL,
    • OLED55GX modeli 1.000 TL,
    • OLED55CX modeli 750 TL tutarında OPET yakıt puan hediye.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Krandei (Ahmet Güler) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    750 liralik yakit icin en ucuz model olan 55cx'in 13.999TL lik fiyatini da belirtseydiniz keske.
    Yanıtla +12
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    fhrstw 2 gün
    Lg balıkesir muhasebecisine dönmüş
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fathTR (Fatih Emre) 1 gün
    LG firması oledlerindeki ölü piksel sorunlarından dolayı satış yapamıyor anlaşılan.
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    fhrstw 2 gün
    Lg balıkesir muhasebecisine dönmüş
    Yanıtla +5
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    Krandei (Ahmet Güler) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    750 liralik yakit icin en ucuz model olan 55cx'in 13.999TL lik fiyatini da belirtseydiniz keske.
    Yanıtla +12
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    monacomen 2 gün
    Bunu Vestel yapsaydı bizzak o benzin istasyonunu yakarlardı bizim güdümlü troller. LG yapınca şu an Opet kuyruğundalar kesin.
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