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    LG, devrilme tehlikesi olan TV'leri geri alıyor: İşte sorunlu modeller

    LG, ayağı yeterince sağlam olmadığından devrilme riski taşıyan binlerce 4K TV'yi geri almaya başladı. İşte sorunlu LG TV modelleri:                              
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    LG 86 inç 4K TV'leri topluyor Tam Boyutta Gör
    LG, ayakları kasasını yeterince sabit tutmayan ve devrilme tehlikesiyle çocuklar başta olmak üzere etrafındakilere zarar verme tehlikesi olan 4K 86 inç akıllı TV modellerinin birçoğunu geri almaya başladı.

    86 inç 4K TV'ler toplatılıyor

    LG, televizyonların belirgin şekilde dengesiz durduğuna dair 22 şikayet aldı ve şikayetlerden 12’sinde devrilme durumu yaşandı. Söz konusu TV’ler yaralanmaya yol açmadı ancak şirket, Amerika’daki birçok büyük mağazada ve internetten satılan 50.000’in üzerinde TV’yi geri almaya başladı.

    Devrilme riski olan TV modelleri

    Toplanan TV’ler, 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD ve 86NANO75UQA model numarasını taşıyor. 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM veya 208RM seri numarasıyla başlayan TV’ler de toplatılıyor. TV’nin hem model numarası hem de seri numarası arkada sağ alt köşede yazıyor veya TV ile birlikte verilen LG uzaktan kumandaki sessiz düğmesine üç kez hızlı bir şekilde basıldığında seri numarası ekranda çıkıyor.

    LG, yalnızca ayaklı olarak kullanılan TV’leri topluyor. Askı aparatı ile duvara monte edilen TV’ler için geçerli değil. E-posta göndererek (86inchTVstand@lge.com) veya lgcares.com/tvstand sayfasından veya lg.com sitesinde genel duyurular ve geri çağırmalar bölümünden LG ile iletişime geçmek mümkün.

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