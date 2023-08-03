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    Anlık Bildirim

    LG, dünyanın ilk kablosuz OLED TV’sini piyasaya sürdü

    LG, dünyanın ilk kablosuz OLED TV’si olan 97 inçlik LG Signature OLED M modelini piyasaya sürdü. Yeni model, LG’nin Zero Connect Box cihazı sayesinde kablo karmaşasından kurtuluyor.
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    LG, dünyanın ilk kablosuz OLED TV’sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    İlk olarak CES 2023 fuarı kapsamında tanıtılan LG Signature OLED M, Güney Koreli firmanın TV pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Halihazırda piyasada onlarca çeşit OLED TV modeli olsa da LG’nin bu yeni çözümü bir noktada rakiplerinden farklılaşıyor. LG Signature OLED M, güç bağlantısı dışında "tamamen kablolardan arınmış" bir deneyim sunuyor.

    LG'den ilk kablsouz TV

    LG, dünyanın ilk kablosuz OLED TV’sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    LG Signature OLED M, yanında verici konumundaki Zero Connect Box ile birlikte geliyor. LG, Zero Connect Box'ın 4K 120Hz'de (Dolby Vision ve Dolby Atmos dahil) gerçek zamanlı video ve ses işleyen dünyanın ilk kablosuz çözümü olduğunu belirtiyor. Tek sorun Zero Connect Box'ın şu anda sadece Güney Kore'de mevcut olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M (model 97M3) ile sınırlı olması. Şirket bu amiral gemisi modeli bu yıl içinde Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına da sunacağının altını çiziyor.

    Zero Connect Box, HDMI 2.1, USB, RF, LAN ve Bluetooth'u destekliyor ve böylece TV'ye kablo takılmasına gerek kalmıyor. LG, kutu aracılığıyla verilerin Wi-Fi 6E standardının üç katı hızda gönderildiğini ve "en uygun iletim yolunu" sağlamak için anteni ayarlama özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Öte yandan Signature OLED M, ürün grubundan da anlaşılacağı üzere uygun fiyatlı olmayacak. Henüz net fiyatlar belli olmasa da ilerleyen dönemlerde 83 ve 77 inçlik OLED Evo M modellerinde Zero Connect Box’ı kullanacak.

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    maygar 23 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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