LG, dünyanın ilk kablosuz OLED TV’sini piyasaya sürdü

Zero Connect Box, HDMI 2.1, USB, RF, LAN ve Bluetooth'u destekliyor ve böylece TV'ye kablo takılmasına gerek kalmıyor. LG, kutu aracılığıyla verilerin Wi-Fi 6E standardının üç katı hızda gönderildiğini ve "en uygun iletim yolunu" sağlamak için anteni ayarlama özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Öte yandan Signature OLED M, ürün grubundan da anlaşılacağı üzere uygun fiyatlı olmayacak. Henüz net fiyatlar belli olmasa da ilerleyen dönemlerde 83 ve 77 inçlik OLED Evo M modellerinde Zero Connect Box’ı kullanacak.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü