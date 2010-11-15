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LG L-03C; 12 MP CCD sensörlü, Pentax objektifli, 3x optik zumlu ve xenon flaşlı telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu sektöründe ''kamera'' rekabeti hız kesmeksizin sürüyor. Sektörün kilit oyuncularından Nokia'nın, 12 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.83'' boyutunda sensör, Carl Zeiss lens, xenon flaş ve 720p piksel video kaydı gibi başarılı özellikleri bir araya getiren Symbian^3 işletim sistemli ve 3.5 inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekranlı N8 modeline LG'den yanıt gecikmedi.

Ocak ayından itibaren NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'da iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan LG L-03C'nin tasarımına kısaca göz gezdirdiğimizde kameralı cep telefonundan ziyade cep telefonlu kamerayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 165 gram ağırlığında tasarlanan L-03C'nin arka yüzünde Pentax imzası taşıyan, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen objektif (f/3.6-5.5) ile xenon flaş dikkat çekiyor; telefonda 12 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör, 720p video kayıt özelliği yer alıyor. 16.7 milyon renk görüntüleyebilen TFT LCD ekranın ise 3.0 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde olduğu belirtiliyor. Son olarak microSD / microSDHC hafıza kartlarıyla kapasitesi arttırılabilen ve Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran cihaz, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 310 saate varan bekleme süresi, 250 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşımakta.


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ogkasa 9 yıl
tasarım berbat olmş.
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kesbi 9 yıl
Telefonun resmmini birtek ben mi göremiyorum?
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mcebi001 9 yıl
lg den n8 e cevap beliyordum ama beklediğim bu değilidi......
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lazloo 9 yıl
Tipi güzel değil. Bununla konuşunca ''deliye bak fotoğraf makinesiyle konuşuyor '' der.
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DH Misafiri 9 yıl
3" ekran çok küçük.
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faruk 9 yıl

DH Misafiri

3" ekran çok küçük.


satış rekorları kıran Iphone 4 3.5" ekrana sahip.

Utanmasanız niye objektifi var diye eleştireceksiniz.
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South Korea 9 yıl
bunda foto makinası telefona değil telefon foto makinasına entegre edilmiş
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fuckulteli 9 yıl

Filippa

bunda foto makinası telefona değil telefon foto makinasına entegre edilmiş



Hali hazırda varolan bir fotograf makinasına telefon özelliği kazandırsalar daha verimli olurmuş.
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Mr. Jingles 8 yıl

Filippa

bunda foto makinası telefona değil telefon foto makinasına entegre edilmiş


Aslında doğru bir tespit. N8'e ciddi bir rakip.
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