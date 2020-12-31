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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'nin Galaxy Note serisi rakibi Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı

    LG'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu, Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı. Görsellerde telefonun, delik tasarımlı ekrana ve cihaza giren bir ekran kalemine sahip olacağı görülüyor
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin Galaxy Note serisi rakibi Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı
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    LG, Samsung Galaxy Note serisine rakip olarak çıkardığı Stylo serisinin yeni telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu sene piyasaya sürülen LG Stylo 6'nın yerine gelecek olan LG Stylo 7'nin 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sektörde yaptığı güvenilir sızıntılar ile bilinen OnLeaks, yaklaşmakta olan cihazın bazı yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı.Görüntüler, LG Stylo 7'nin tüm tasarımın detaylarını ortaya çıkardı.

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    Arka tasarım önceki modele göre farklı olacak

    Sızdırılan görsellere göre LG Stylo 7, önceki modelde yer alan damla çentik tasarımlı ekran yerine, kameranın yer aldığı delik ekran tasarımına sahip olacak.

    LG'nin Galaxy Note serisi rakibi Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı
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    Arka tarafa bakıldığında, özellikleri henüz bilinmeyen üçlü kamera kurulumu önceki modelde olduğu gibi telefonun üst orta bölümünde yatay olarak değil, sol üst köşesinde dikey olarak yerleştirilmiş.

    Parmak izi sensörü muhtemelen nispeten ücreti düşürmek için ekran yerine sağ tarafta yer alıyor. Telefonun alt kısmına bakıldığında ise 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası görülüyor. Yine alt kısımda telefona giren bir ekran kalemi olduğu anlaşılıyor.

    Yer alan başka bir sızıntıda ise LG Stylo 7'nin hem 4G hem de 5G versiyonunun piyasaya sürüleceği söyleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/12/30/lg-stylo-7-specifications-and-images-have-been-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    homebird

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    2 gün önce
    buraxus

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    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kalemi varmış kesin note serisine rakip olur bu
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    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Note seri kalemi yok ki! Wacomm veya N-trig teknolojisi yok! Kalem odakli katma deger uygulamalari da arayuzu de yok!

    Bildiginiz basit kapasatif kalemlerin ince uclusu . Mattah birsey degil. Yillardir LG bu kafayla sozde kalemli diye kakaliyor.
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