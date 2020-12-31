LG'nin Galaxy Note serisi rakibi Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı

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LG, Samsung Galaxy Note serisine rakip olarak çıkardığı Stylo serisinin yeni telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu sene piyasaya sürülen LG Stylo 6'nın yerine gelecek olan LG Stylo 7'nin 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sektörde yaptığı güvenilir sızıntılar ile bilinen OnLeaks, yaklaşmakta olan cihazın bazı yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı.Görüntüler, LG Stylo 7'nin tüm tasarımın detaylarını ortaya çıkardı.

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Arka tasarım önceki modele göre farklı olacak

Sızdırılan görsellere göre LG Stylo 7, önceki modelde yer alan damla çentik tasarımlı ekran yerine, kameranın yer aldığı delik ekran tasarımına sahip olacak.

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Arka tarafa bakıldığında, özellikleri henüz bilinmeyen üçlü kamera kurulumu önceki modelde olduğu gibi telefonun üst orta bölümünde yatay olarak değil, sol üst köşesinde dikey olarak yerleştirilmiş.

Parmak izi sensörü muhtemelen nispeten ücreti düşürmek için ekran yerine sağ tarafta yer alıyor. Telefonun alt kısmına bakıldığında ise 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası görülüyor. Yine alt kısımda telefona giren bir ekran kalemi olduğu anlaşılıyor.

Yer alan başka bir sızıntıda ise LG Stylo 7'nin hem 4G hem de 5G versiyonunun piyasaya sürüleceği söyleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/12/30/lg-stylo-7-specifications-and-images-have-been-leaked/

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