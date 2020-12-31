LG'nin Galaxy Note serisi rakibi Stylo 7'nin görüntüleri sızdırıldı

LG, Samsung Galaxy Note serisine rakip olarak çıkardığı Stylo serisinin yeni telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu sene piyasaya sürülen LG Stylo 6'nın yerine gelecek olan LG Stylo 7'nin 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sektörde yaptığı güvenilir sızıntılar ile bilinen OnLeaks, yaklaşmakta olan cihazın bazı yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı.Görüntüler, LG Stylo 7'nin tüm tasarımın detaylarını ortaya çıkardı.
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Arka tasarım önceki modele göre farklı olacak
Sızdırılan görsellere göre LG Stylo 7, önceki modelde yer alan damla çentik tasarımlı ekran yerine, kameranın yer aldığı delik ekran tasarımına sahip olacak.
Arka tarafa bakıldığında, özellikleri henüz bilinmeyen üçlü kamera kurulumu önceki modelde olduğu gibi telefonun üst orta bölümünde yatay olarak değil, sol üst köşesinde dikey olarak yerleştirilmiş.
Parmak izi sensörü muhtemelen nispeten ücreti düşürmek için ekran yerine sağ tarafta yer alıyor. Telefonun alt kısmına bakıldığında ise 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası görülüyor. Yine alt kısımda telefona giren bir ekran kalemi olduğu anlaşılıyor.
Yer alan başka bir sızıntıda ise LG Stylo 7'nin hem 4G hem de 5G versiyonunun piyasaya sürüleceği söyleniyor.
https://www.gizchina.com/2020/12/30/lg-stylo-7-specifications-and-images-have-been-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Bildiginiz basit kapasatif kalemlerin ince uclusu . Mattah birsey degil. Yillardir LG bu kafayla sozde kalemli diye kakaliyor.