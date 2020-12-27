Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisinden Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın teknik detayları sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler sonrasında iki telefon için de ortaya çıkmayan pek bir özellik kalmadı. Galaxy S21 ve Galaxy S21+, ABD'de Snapdragon 888 yonga setiyle piyasaya sürülecek ancak Avrupa'da piyasaya sürülecek olanlar gücünü Exynos 2100 yonga setinden güç alacak. Exynos 2100 yonga seti ilk olarak bu cihazlarda kullanılacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor"
Galaxy S21 ve Galaxy S21+ teknik özellikleri
Her iki telefon da Android 11 tabanlı One UI 3.1'i çalıştıracak. 8GB RAM ile RAM konusunda seçenek sunulmazken dahili depolamada 128GB ve 256GB arasında seçim yapılabilecek.
Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde; Galaxy S21+, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. İki telefon da benzer tasarımlarla gelecek.
|Özellikler
|Galaxy S21
|Galaxy S21 +
|Ekran
|
Gorilla Glass Victus ile 6,2 inç FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 421 ppi piksel yoğunluğu
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Gorilla Glass Victus ile 6,7 "FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 394 ppi piksel yoğunluğuİlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor
|İşlemci
|Exynos 2100
|İşletim sistemi
|
One UI 3.1 ile Android 11
|RAM
|8GB
|Dahili depolama
|128GB/256GB
|Arka kamera
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12 MP birincil (F / 1,8, 79°, 26 mm, 1.8 µm, OIS) + 12 MP ultra geniş (F / 2,2, 120° FOV, 13 mm, 1.4 µm) + 64 MP telefoto (F / 2,0, 76° FOV, 28 mm, 0.8 µm, OIS) 3x hibrit optik yakınlaştırma, otomatik odaklama, PDAF
|Ön kamera
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10 MP (F / 2,2, 80° FOV, 25 mm, 1.22 µm)
|Video kaydı
|
8K @ 30FPS, 4K @ 30 / 60FPS, 1080p @ 30/60 / 120FPS, 720p @ 960FPS
|Bağlantı
|
5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC
|Batarya
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25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.000 mAh
|25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.800 mAh
|Renk
|Gri, Pembe, Beyaz, Mor
|Gümüş,Siyah, Mor
|Boyut
|151,7 x 71,2 x 7,9 mm
|161,4 x 75,6 x 7,8 mm
|Ağırlık
|171 gram
|202 gram
Teknik detayların yanı sıra telefonların başlangıç fiyatları da sızdırıldı.
Samsung Galaxy S21: 849 euro
Samsung Galaxy S21+: 1049 euro
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