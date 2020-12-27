Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı!

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisinden Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın teknik detayları sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler sonrasında iki telefon için de ortaya çıkmayan pek bir özellik kalmadı. Galaxy S21 ve Galaxy S21+, ABD'de Snapdragon 888 yonga setiyle piyasaya sürülecek ancak Avrupa'da piyasaya sürülecek olanlar gücünü Exynos 2100 yonga setinden güç alacak. Exynos 2100 yonga seti ilk olarak bu cihazlarda kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor"

Galaxy S21 ve Galaxy S21+ teknik özellikleri

Her iki telefon da Android 11 tabanlı One UI 3.1'i çalıştıracak. 8GB RAM ile RAM konusunda seçenek sunulmazken dahili depolamada 128GB ve 256GB arasında seçim yapılabilecek.

Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde; Galaxy S21+, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. İki telefon da benzer tasarımlarla gelecek.

Özellikler Galaxy S21 Galaxy S21 + Ekran Gorilla Glass Victus ile 6,2 inç FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 421 ppi piksel yoğunluğu Gorilla Glass Victus ile 6,7 "FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 394 ppi piksel yoğunluğu İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor İşlemci Exynos 2100 İşletim sistemi One UI 3.1 ile Android 11 RAM 8GB Dahili depolama 128GB/256GB Arka kamera 12 MP birincil (F / 1,8, 79°, 26 mm, 1.8 µm, OIS) + 12 MP ultra geniş (F / 2,2, 120° FOV, 13 mm, 1.4 µm) + 64 MP telefoto (F / 2,0, 76° FOV, 28 mm, 0.8 µm, OIS) 3x hibrit optik yakınlaştırma, otomatik odaklama, PDAF Ön kamera 10 MP (F / 2,2, 80° FOV, 25 mm, 1.22 µm) Video kaydı 8K @ 30FPS, 4K @ 30 / 60FPS, 1080p @ 30/60 / 120FPS, 720p @ 960FPS Bağlantı 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC Batarya 25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.000 mAh 25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.800 mAh Renk Gri, Pembe, Beyaz, Mor Gümüş,Siyah, Mor Boyut 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm Ağırlık 171 gram 202 gram

Teknik detayların yanı sıra telefonların başlangıç fiyatları da sızdırıldı.

Samsung Galaxy S21: 849 euro

Samsung Galaxy S21+: 1049 euro

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_s21_plus_full_specs_price_images-news-46917.php

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