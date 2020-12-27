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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı!

    Smasung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Galaxy S20 serisinden iki telefonun teknik detayları sızdırıldı. Akıllı telefonlar, Exynos 2100'e ev sahipliği yapacak.
    20 dk.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı!
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisinden Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın teknik detayları sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler sonrasında iki telefon için de ortaya çıkmayan pek bir özellik kalmadı. Galaxy S21 ve Galaxy S21+, ABD'de Snapdragon 888 yonga setiyle piyasaya sürülecek ancak Avrupa'da piyasaya sürülecek olanlar gücünü Exynos 2100 yonga setinden güç alacak. Exynos 2100 yonga seti ilk olarak bu cihazlarda kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor"

    Galaxy S21 ve Galaxy S21+ teknik özellikleri

    Her iki telefon da Android 11 tabanlı One UI 3.1'i çalıştıracak. 8GB RAM ile RAM konusunda seçenek sunulmazken dahili depolamada 128GB ve 256GB arasında seçim yapılabilecek.

    Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde; Galaxy S21+, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. İki telefon da benzer tasarımlarla gelecek.

    Özellikler Galaxy S21 Galaxy S21 +
    Ekran

    Gorilla Glass Victus ile 6,2 inç FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 421 ppi piksel yoğunluğu

    Gorilla Glass Victus ile 6,7 "FullHD + AMOLED Her Zaman Açık Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 394 ppi piksel yoğunluğu

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    İşlemci Exynos 2100
    İşletim sistemi

    One UI 3.1 ile Android 11
    RAM 8GB
    Dahili depolama 128GB/256GB
    Arka kamera

    12 MP birincil (F / 1,8, 79°, 26 mm, 1.8 µm, OIS) + 12 MP ultra geniş (F / 2,2, 120° FOV, 13 mm, 1.4 µm) + 64 MP telefoto (F / 2,0, 76° FOV, 28 mm, 0.8 µm, OIS) 3x hibrit optik yakınlaştırma, otomatik odaklama, PDAF
    Ön kamera

    10 MP (F / 2,2, 80° FOV, 25 mm, 1.22 µm)
    Video kaydı

    8K @ 30FPS, 4K @ 30 / 60FPS, 1080p @ 30/60 / 120FPS, 720p @ 960FPS
    Bağlantı

    5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC
    Batarya

    25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.000 mAh

    		 25W Şarj, Qi Kablosuz Şarj ve Ters Şarj ile 4.800 mAh
    Renk Gri, Pembe, Beyaz, Mor Gümüş,Siyah, Mor
    Boyut 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm
    Ağırlık 171 gram 202 gram

    Teknik detayların yanı sıra telefonların başlangıç fiyatları da sızdırıldı.

    Samsung Galaxy S21: 849 euro

    Samsung Galaxy S21+: 1049 euro



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_s21_plus_full_specs_price_images-news-46917.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Super Meat Boy 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 gb ram nedir? en az 12 gb olması lazım artık.
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    Yürüyen Hoparlör 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsung’un devri bitti artık.Orta ve alt segment telefonlarda başarılı sadece.
    Yanıtla +2
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    TheJudgé 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yuvarlatılmış ekranlı modeller hiç hoşuma gitmiyor appleda da aynı ,
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