LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı

Teknoloji basınının güvenilir isimlerinden Evan Blass (@evleaks), LG'nin yeni bütçe dostu telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Yeni model ABD'de telekom operatörü AT&T üzerinden satışa sunulacak.İlginizi Çekebilir LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
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Phoenix 5 olarak adlandırılan cihazın ekranında selfie kamerasını barındıran damla şeklinde bir çentik var. Arka panelinde ise çift kamera sisteminin yer aldığını görüyoruz.
Phoenix 4'ün halefi olacak
LG bundan iki sene önce Phoenix 4 modelini piyasaya sürmüştü. 5 inç LCD ekran, Snapdragon 425 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasına sahip ekonomik bir telefondu.
Phoenix 5 modeli büyük olasılıkla 100 doların altında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Mütevazı özellikler sunan akıllı telefonun kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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