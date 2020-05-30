LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı

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Teknoloji basınının güvenilir isimlerinden Evan Blass (@evleaks), LG'nin yeni bütçe dostu telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Yeni model ABD'de telekom operatörü AT&T üzerinden satışa sunulacak.

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Phoenix 5 olarak adlandırılan cihazın ekranında selfie kamerasını barındıran damla şeklinde bir çentik var. Arka panelinde ise çift kamera sisteminin yer aldığını görüyoruz.

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Phoenix 4'ün halefi olacak

LG bundan iki sene önce Phoenix 4 modelini piyasaya sürmüştü. 5 inç LCD ekran, Snapdragon 425 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasına sahip ekonomik bir telefondu.

Phoenix 5 modeli büyük olasılıkla 100 doların altında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Mütevazı özellikler sunan akıllı telefonun kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/lg_phoenix_5_for_at_t-news-43466.php

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