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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi LG, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Phoenix 4'ün devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren basın görseli internete düştü.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı
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    Teknoloji basınının güvenilir isimlerinden Evan Blass (@evleaks), LG'nin yeni bütçe dostu telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Yeni model ABD'de telekom operatörü AT&T üzerinden satışa sunulacak.

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    Phoenix 5 olarak adlandırılan cihazın ekranında selfie kamerasını barındıran damla şeklinde bir çentik var. Arka panelinde ise çift kamera sisteminin yer aldığını görüyoruz.

    LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı
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    Phoenix 4'ün halefi olacak

    LG bundan iki sene önce Phoenix 4 modelini piyasaya sürmüştü. 5 inç LCD ekran, Snapdragon 425 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasına sahip ekonomik bir telefondu.

    Phoenix 5 modeli büyük olasılıkla 100 doların altında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Mütevazı özellikler sunan akıllı telefonun kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/lg_phoenix_5_for_at_t-news-43466.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Real Woods (Kemal ) 2 dk.
    100 dloarın baya bir altı olmalı.Özellikleri iyi değil Samsung'un 100 dolar civarı telefonlarını özellikleri çok daha iyi.
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    FoBç (Fırat Orak) 45 dk. yeni yorumcu
    Evet LG uygun bir telefon çıkarmış fakat alt çerçeve kalın fakat kamera biraz kalitesiz gibi gözüküyor
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