LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor

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LG ve Türk Telekom arasında yapılan yeni bir iş birliği kapsamında 28 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Türk Telekom mağazalarından LG Q60 modeli alanlara LG HBS-510 Tone Plus Bluetooth Kulaklık hediye edilecek.

LG Q60 özellikleri ve fiyatı

LG Q60 6,26 inç büyüklüğünde HD+ (720x1520px) çözünürlüğünde IPS LCD ekran barındırıyor. Damla çentikli ekranın yan çerçeveleri ince tutulurken çene çerçevesi kalın tutulmuş. Mediatek Helio P22 yonga setinden gücünü alan cihazda 3GB RAM ve 64GB depolama alanı yer alıyor.

LG Q60 arkada üç adet kamera sensörü barındırıyor. Ana sensör normal açılı çekim, ikinci sensör 120 derece açıyla (geniş açı) çekim yapıyor. Üçüncüsü sensör ise portre fotoğraflar için derinlik tespiti gerçekleştiriyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası bulunuyor.

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Telefonun AI CAM desteği bulunuyor. Gün doğumu, yiyecek, manzara gibi sekiz farklı çekim türünü yapay zekâ yardımıyla tespit edil ideal çekim ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

MicroUSB girişinden beslenen LG Q60 modelinde 3500 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. Ses deneyimine önem veren DTS:X 3D Surround Ses özelliği eklenmiş. Bu özellik sayesinde kulaklık ile film, oyun, müzik dinlerken surround ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Bluetooth 5.0, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası, Android 9.0 işletim sistemi ve Wi-Fi 802.11 ac desteği de telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında. Türk Telekom mağazalarında LG Q60 modeli 1999TL fiyat etiketine sahip. 12 aylık taahhütte ise aylık 199TL ödemeler var. LG HBS-510 Tone Plus kulaklık ise hali hazırda 279TL piyasa fiyatına sahip.