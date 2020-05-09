LG Stylo 6'nın basın görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz yılın Haziran ayında giriş seviye bir donanıma ve kendi sınıfındaki cihazlardan ayrılmasını sağlayan oldukça işlevsel bir dahili ekran kalemine sahip olan akıllı telefon modeli Stylo 5'i tanıtmıştı. Bu yılın benzer zamanlarında halefi Stylo 6'nın da lanse edeleceği tahmin ediliyordu ve görünüşe bakılırsa bu tahminler hiç de tutarsız değil.

Ayrıca Bkz. "Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı

Ortaya attığı doğruluk oranı yüksek sızıntı bilgilerle teknoloji basınının popüler isimlerinden biri haline gelen Evan Blass, cihazın tasarımını detaylıca ortaya koyan basın görsellerini paylaştı.

Görselden yola çıkarak cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak; selefinin aksine LG Stylo 6'da su damlası biçiminde bir çentiğe yer verilmiş ve cihaz bu sayede önceki modelden çok daha büyük bir ekran/kasa oranı sunuyor.

Stylo 5'teki tek bir ana kamera ve LED flaştan oluşan minimal arka kamera kurulumunun aksine halefinde sensörlerin yatay şekilde sıralandırılmış olduğu üçlü bir arka kamera sensörü yer alıyor. Ortaya hizalandırılmış yatay arka kamera kurulumu ve onun hemen altındaki parmak izi okuyucusu ile cihazın V50 ThinQ'nun daha mütevazi görünümlü bir varyantı gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör (Stylo 6 ve Stylo 5)

Cihazın sağ tarafında güç düğmesi, sol tarafında ses kontrol butonları, SIM kart yuvası ve Google Asistan butonu yer alıyor. Alt kısımda da 3,5 mm'lik kulaklık jakı, birincil mikrofon, hoparlör, stylus yuvası ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Üst kısımda ise ikincil mikrofona yer verilmiş.

Sızıntı cihazın yalnızca görüntülerini içeriyor ve teknik özellikleri ile olası fiyat etiketi hakkında henüz hiçbir fikrimiz yok ancak küçük kardeşi Stylo 5'in Snapdragon 450 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3500 mAh batarya, 6.2 inç ekran, Android 9 işletim sistemi ve 13 MP ana kamera ile yaklaşık 200 euroluk bir fiyat etiketi ile gelmesinden yola çıkarak Stylo 6'nın da fiyatı ve olası donanımı üzerine tahmin yürütülebilir.

Cihazın görüntülerinde ana ekranda yer alan tarih ve saatin, yani 18 Mayıs Pazartesi sabah 09.00'un cihazın resmi tanıtım tarihi olduğunu düşünüyoruz.



https://www.gsmarena.com/lg_stylo_6_leaked_render-news-43111.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.