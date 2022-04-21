LG UVNano teknolojisinin %99.99 sterilizasyon etkisi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı

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LG'nin klimalardaki rügar üreten fanı UV LED ışığı iile temizleyerek temiz hava sunduğu UVNano teknolojisinin etkisi hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındı. Alınan onayla birlikte, UVNano teknolojisine sahip LG UV Sirius ve UV Artcool klimaların, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava sunduğu onaylandı.

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LG UVNano teknolojisi nedir?

LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor.

Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor.

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